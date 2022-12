FIFA não impediria mudança da Rússia para a Ásia – mídia – CMIO Esportes

A Fifa não imporá barreiras à possível classificação da Rússia para a Copa do Mundo de 2026 se concluir a transferência da Uefa, entidade reguladora do futebol europeu, para sua equivalente asiática, de acordo com um relatório.

A Uefa manteve uma suspensão de meses de times de futebol russos em todos os níveis após o início da operação militar na Ucrânia em fevereiro.

Isso levou a Federação Russa de Futebol (RFU) a abrir as portas para uma possível mudança da UEFA para a Confederação Asiática de Futebol (AFC), onde presumivelmente seria mais bem-vinda e evitaria proibições semelhantes.

A questão foi discutida em uma reunião do comitê executivo da RFU na semana passada, com uma decisão potencialmente tomada até o final de 2022.













O presidente da RFU, Aleksandr Dyukov, disse que a medida seria sem precedentes, mas que sua organização não vê luz no fim do túnel em relação ao levantamento das sanções da Uefa em um futuro próximo.

De acordo com a agência russa Match TV, citando uma fonte da FIFA, a reintegração da Rússia na campanha de qualificação para a Copa do Mundo de 2026 pode ser um fator decisivo para a Rússia se mudar para a AFC. FIFA faria “Não interfira” com a mudança, acrescentou o relatório.

Dyukov também disse que uma decisão final sobre o assunto é esperada para 27 de dezembro, antes do prazo de 31 de dezembro para garantir que a Rússia seja elegível sob o mandato de sua potencialmente nova federação para participar da campanha de qualificação para a Copa do Mundo de 2026.

No entanto, embora a mudança pudesse potencialmente reintegrar a seleção russa em competições internacionais, também significaria que clubes russos como Zenit St Petersburg, CSKA Moscow e outros não poderiam mais participar de competições como a UEFA Champions League e Liga Europa da UEFA.

A Uefa disse que não comentaria até receber um pedido formal da RFU para sair, de acordo com a Match TV.

Relatórios da semana passada afirmaram que a Uefa seria contra perder a Rússia entre seus membros, apesar das sanções atuais devido à situação na Ucrânia.