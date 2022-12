Estrelas do hóquei saúdam o recorde de Ovechkin (VÍDEO) – CMIO Esportes

A última conquista de Alexander Ovechkin não passou despercebida por alguns dos maiores nomes da NHL depois que a estrela russa passou para o segundo lugar na lista de artilheiros de todos os tempos da liga na noite de sexta-feira.

Ovechkin, de 37 anos, marcou duas vezes na vitória do Washington Capitals por 4 a 1 contra o Winnipeg Jets no primeiro empate e depois eclipsou o recorde do canadense Gordie Howe de 801 gols na NHL para ficar em segundo lugar na lista de todos os tempos.

Os 894 gols do ícone da NHL, Wayne Gretzky – antes considerados um desafio intransponível para qualquer jogador da NHL – agora estão na mira de Ovechkin enquanto ele busca consolidar seu legado como um dos maiores jogadores de todos os tempos.

“É uma loucura ver, e é um número enorme, e é uma grande conquista para o jogo dele, para a pessoa dele e para a família dele também”, disse o companheiro de equipe de Washington, Dmitry Orlov, sobre a última conquista de Ovechkin.

“Do jeito que ele está indo agora, com certeza é incrível, e você espera que ele continue saudável – e outro dia, outro marco.”

E de acordo com o técnico do Capitals, Peter Laviolette, é apenas uma questão de tempo até que Ovechkin ultrapasse o grande Gretzky na pontuação de todos os tempos.

“Quando você vê o que Alex faz no dia a dia, acho que tudo é possível”, disse Laviolette. “A maneira como ele joga. A forma como ele marca. A maneira como ele atira o disco. Seu amor pelo jogo. Sua paixão e propósito para o jogo. Tudo é possível.

“Ele está no ritmo novamente para outro grande ano”, acrescentou Laviolette.

“Ele está em ótima forma. Ele obviamente tem uma tremenda habilidade e talento quando se trata de fazer o que faz. Ele adora o jogo. Ele tem uma paixão e um propósito quando toma [to] o gelo. Acho que todas essas coisas combinadas e o fato de que ele conseguiu jogar em muitos jogos, tudo isso se soma a ter a capacidade de jogar de forma consistente..”

Assisti toda a carreira de Gretzky e Ovi é o maior artilheiro de todos os tempos. Considerando as épocas, é óbvio e Gretzky é meu ídolo https://t.co/cljK3SfVIc — O Barba (@BeardZeus) 24 de dezembro de 2022

Mas, não se engane, com Gordie Howe agora no espelho retrovisor o foco agora se move para destronar o hóquei no gelo‘é o rei reinante.

“Todo mundo está esperando pelo disco de Gretzky, e não vai ser fácil”, explicou Orlov. “Todo mundo sabe disso, e ele também. É muito trabalho e às vezes sorte também. Há um longo caminho a percorrer.”

O atacante do Capitals, Anthony Mantha, concordou.

“Eu acho que uma vez que ele vai ser o número um, ele pode ter uma sensação de alívio,” ele disse.

“Até então, ele está na caça – e é isso que amamos nele.”