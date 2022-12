Estrela adolescente ganha título russo de patinação artística – CMIO Esportes

A Rússia coroou a nova campeã feminina de patinação artística no sábado, quando Sofia Akateva, de 15 anos, superou as ex-campeãs Kamila Valieva e Elizaveta Tuktamysheva em Krasnoyarsk.

Akateva liderou o caminho para as rotinas de patinação livre no Campeonato Russo de Patinação Artística depois de registrar 85,59 pontos em seu programa curto na sexta-feira.

A patinadora nascida em Moscou somou a essa contagem uma pontuação de 164,15 para sua rotina de skate livre, apesar de uma queda precoce, dando a ela um total geral de 249,74.

A atual campeã Valieva, 16, teve que se contentar com a prata.

Valieva se encontrou em um quarto decepcionante após uma curta pontuação no programa de 76,61, mas se recuperou no sábado para receber 170,71 pontos, líder do torneio, por sua rotina de skate livre.

Isso viu Valieva pular para o segundo lugar geral na classificação com 247,32 – empurrando o favorito dos fãs, Tuktamysheva, para o terceiro lugar.

Tuktamysheva ganhou 82,98 para o skate curto de sexta-feira e 158,74 para sua rotina de skate livre – dando a ela um total combinado de 241,72.

Akateva é bicampeão júnior da Rússia e, assim como Valieva, é treinado pelo renomado Eteri Tutberidze.

Notavelmente, as últimas oito vencedoras do título individual feminino da Rússia vieram do grupo de skatistas de Tutberidze.

“Para ser sincero, estou em choque” disse Akateva sobre seu sucesso.

“Não foi um desempenho impecável, mas esta é uma ocasião para trabalhar mais no eixo triplo. Sou muito grato aos treinadores por trabalharem comigo.”

A campeã do ano passado, Valieva, não conseguiu defender seu título depois de pagar o preço por um programa de skate curto abaixo do esperado.

Detentora do recorde mundial de pontos em suas rotinas na temporada passada, bem como medalhista de ouro olímpica no evento por equipe nos Jogos de Pequim em fevereiro, Valieva ainda está tentando recuperar parte de sua melhor forma.

Sua temporada também está se desenrolando em meio ao escândalo persistente em torno de um teste positivo para trimetazidina, uma droga proibida para o coração, com base em uma amostra coletada no campeonato russo do ano passado.

O caso levou a um impasse entre as autoridades antidoping russas e globais e deve ser resolvido pelo Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) na Suíça.

Tuktamysheva, enquanto isso, continua consolidando seu status como a grande dama da patinação artística russa aos 26 anos.

A competição desta semana na Sibéria foi sua 15ª participação no Campeonato Russo – um evento que ela venceu em 2013.

Tuktamysheva voltou ao pódio no sábado pela primeira vez no torneio desde 2015.

Houve, no entanto, algumas ausências de grandes nomes em Krasnoyarsk para o evento feminino.

A medalhista olímpica de prata Alexandra Trusova foi forçada a desistir na véspera do torneio devido a uma doença, enquanto a campeã olímpica Anna Shcherbakova faltou à competição enquanto continua se recuperando de uma cirurgia no joelho.

Na prova masculina encerrada na sexta-feira, Evgeni Semenenko, de 19 anos, conquistou o ouro, à frente de Petr Gumennik na prata e Alexander Samarin no bronze.

Os patinadores russos foram confinados às competições domésticas nesta temporada depois que a União Internacional de Patinação (ISU) impôs uma proibição geral por causa do conflito na Ucrânia.