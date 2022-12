Ícone do UFC morre aos 45 anos — CMIO Esportes

Stephan Bonnar estava entre os lutadores mais populares nos primeiros anos da promoção

O UFC anunciou a morte do ex-lutador Stephan Bonnar, um homem creditado por ajudar a impulsionar a promoção e o esporte do MMA para o mainstream. Bonnar morreu na quinta-feira, aos 45 anos, em decorrência de “complicações cardíacas presumidas”, o UFC disse em um comunicado divulgado no sábado.

“Stephan Bonnar foi um dos lutadores mais importantes que já competiu no octógono. disse o presidente do UFC, Dana White.

“Sua luta com Forrest Griffin mudou o esporte para sempre e ele nunca será esquecido. Os fãs o amavam, se relacionavam com ele e ele sempre dava o seu melhor. Ele fará falta.”

Bonnar participou da primeira série do ‘The Ultimate Fighter’ em 2005, um reality show no qual os lutadores vivem e treinam em campos rivais antes de se enfrentarem.

Bonnar perdeu a final dos meio-pesados ​​para Forrest Griffin por decisão, mas a dupla fez uma luta considerada uma das maiores já vistas dentro do cage.

A luta foi introduzida no Fight Wing do UFC Hall of Fame em 2013 e foi creditada com “economizando” o UFC garantindo mais uma temporada do TUF e apresentando o esporte a uma nova geração de fãs.

Apelidado de ‘The American Psycho’, Bonnar lutou 15 vezes pelo UFC, conquistando oito vitórias e sofrendo sete derrotas. Ele enfrentou nomes icônicos como Jon Jones, Mark Coleman, Anderson Silva e Rashad Evans.

Após sua derrota para o ícone brasileiro Silva em sua última luta no UFC em outubro de 2012, Bonnar voltou a competir pelo Bellator MMA em 2014, sofrendo uma derrota por decisão dividida para Tito Ortiz.

Seu recorde profissional de MMA foi de 15 vitórias e nove derrotas em 24 visitas ao cage.

Entre as muitas figuras do MMA que homenagearam Bonnar, nascido em Indiana, estava o comentarista de longa data do UFC Joe Rogan, que o descreveu como “uma verdadeira lenda.”

“Descanse em paz para uma das figuras mais importantes da explosão do MMA,” escreveu Rogan em uma mensagem compartilhada no Instagram. “Você não vai ser esquecido.”

Bonnar teve uma passagem pelo wrestling após sua aposentadoria do MMA, e foi cornerman para o lutador veterano Diego Sanchez em 2020.

Bonnar sofreu reveses pessoais nos últimos anos, como a destruição de sua casa em Las Vegas em um incêndio em abril.

Ele também ganhou as manchetes durante a pandemia de Covid-19 com postagens nas redes sociais sobre a obrigatoriedade do uso de máscara, bem como sua posição sobre uma suposta repressão à liberdade de expressão.

Bonnar deixa sua esposa Andrea e seu filho Griffin Brandon.