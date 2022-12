Família de Pelé se reúne em hospital em meio a problemas de saúde — CMIO Esportes

Os familiares se reuniram para passar o Natal ao lado da cama do grande jogador do futebol brasileiro Pelé, já que as preocupações continuam a crescer sobre o estado de sua saúde.

Pelé continua internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde foi internado no final de novembro.

O homem de 82 anos lutava contra um câncer de cólon e havia contraído a Covid-19 antes de ser levado ao hospital.

Compartilhando uma mensagem de mídia social na sexta-feira, uma das filhas de Pelé, Kely Nascimento, postou uma foto ao lado de seu pai em sua cama de hospital.

“Continuamos aqui, lutando e com fé. Mais uma noite juntos,” leia a mensagem que acompanha.

Outra filha do ícone do futebol, Flávia Arantes do Nascimento, também está com eles, enquanto o filho de Pelé, Edinho, chegou com dois netos do ícone do futebol, tendo viajado de mais de 500 quilômetros de distância.

“Ele (Edson) está aqui”, Kely Nascimento escreveu ao lado de uma imagem que ela compartilhou.

Pelé foi diagnosticado com câncer de cólon em setembro de 2021.

Os médicos permaneceram cautelosos sobre sua condição, mas na semana passada disseram que a doença havia progredido, acabando com qualquer esperança de que ele pudesse receber alta no Natal.

O tricampeão mundial “requer maior cuidado relacionado a disfunções renais e cardíacas”, disse um comunicado do hospital.













A aparente piora da condição de Pelé levou a uma manifestação de apoio do mundo do futebol.

A seleção brasileira exibiu uma faixa com seu nome e imagem durante as partidas da Copa do Mundo do Catar – gesto igualado pelos torcedores nas arquibancadas.

Pelé, cujo nome de nascimento é Edson Arantes do Nascimento, é amplamente considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos.

Ele ganhou fama mundial ainda adolescente quando ajudou o Brasil a vencer a Copa do Mundo de 1958 na Suécia – um título que eles defenderiam quatro anos depois no Chile. Pelé conquistou sua terceira Copa do Mundo no México em 1970.

No nível do clube, Pelé conquistou uma série de títulos no gigante brasileiro Santos antes de encerrar sua carreira no New York Cosmos.

Pelé marcou 77 vezes em 92 partidas pelo Brasil. A contagem geral de sua carreira é contestada devido à falta de registros oficiais, embora ele tenha marcado mais de 1.200 gols.