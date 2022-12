Ucrânia exige respostas após relatos de cooperação UEFA-Rússia – CMIO Esportes

Um torneio está sendo planejado para a cidade de Volgogrado sob os auspícios da UEFA, afirmou a mídia russa esta semana

A Associação Ucraniana de Futebol (UAF) apelou à UEFA para “esclarecer” relatórios recentes de que o órgão regulador do futebol europeu estava envolvido em planos para sediar um torneio juvenil na Rússia.

Citando fontes, a mídia russa RBK informou na quinta-feira que a Federação Russa de Futebol (RFU) e a Uefa concordaram em realizar um evento internacional de desenvolvimento juvenil na cidade de Volgogrado em maio do próximo ano.

Compartilhando uma carta endereçada ao secretário-geral da UEFA, Theodore Theodoridis, a UAF solicitou uma explicação sobre os relatórios – na esperança de que fossem “falso.”

“Ficamos particularmente preocupados com as notícias recentes… de que a Rússia sediará um torneio de futebol entre seleções juvenis sob os auspícios da Uefa”, disse. leia a mensagem compartilhada no site da UAF.













“Se a declaração da RFU for verdadeira, este torneio será o primeiro evento internacional realizado no país agressor desde o início da guerra na Ucrânia”, disse. afirmou ainda.

A UAF acrescentou que consideraria o torneio como “uma violação das sanções impostas com justiça pela FIFA e pela UEFA à Rússia”.

A UEFA e a FIFA anunciaram inicialmente a proibição de todas as seleções russas de suas competições no final de fevereiro, seguindo uma recomendação do Comitê Olímpico Internacional (COI).

Até agora, os dirigentes do futebol russo falharam em seus esforços para anular as sanções, perdendo um recurso no Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) na Suíça.

A RFU disse que poderia levar o caso ao Supremo Tribunal Federal Suíço como próximo passo.

UEFA se opõe a possível saída da Rússia – mídia

As sanções levaram a RFU a discutir formalmente a possibilidade de deixar a UEFA para se juntar ao seu equivalente asiático, a AFC, com uma decisão potencialmente tomada antes do final do ano.

De acordo com o RBK, quaisquer discussões entre os dirigentes da UEFA e da Rússia sobre as atuais sanções permanecem. “não oficial,” embora tenha acrescentado que o evento da equipe juvenil supostamente planejado para o próximo ano indicava “impulso positivo”.