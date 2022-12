Chefe do futebol russo comenta sobre mudança asiática – CMIO Esportes

O presidente da Federação Russa de Futebol (RFU), Aleksandr Dyukov, reconheceu que as atuais sanções impostas pela Uefa podem levar a organização a se transferir para a Confederação Asiática de Futebol (AFC).

As seleções e clubes de futebol russos estão atualmente banidos de competições internacionais devido às sanções da UEFA e da FIFA inicialmente impostas em fevereiro por causa do conflito na Ucrânia.

A situação levou a conversas crescentes sobre a mudança da RFU para competições sob os auspícios da AFC.

Após uma reunião do comitê executivo da RFU em Moscou na sexta-feira, Dyukov disse que a AFC está “atualmente pronto para nos aceitar.”

“Naturalmente, ninguém está pronto para dar uma garantia por escrito de que seremos aceitos, mas eles estão prontos para considerar nosso apelo e a garantia de admissão é alta. Isso requer um recurso e uma decisão por maioria de votos,” Dyukov disse a repórteres.

“Quanto à mudança de confederação, formalmente não se aplica à FIFA. Informalmente, será necessário o consentimento da FIFA. No momento, temos informações de que a FIFA não será contra a transferência da RFU da UEFA para a AFC”.













Depois que a ideia foi apresentada na reunião, o vice-presidente da RFU, Igor Kamenskoy, disse que uma decisão sobre a tentativa de fazer a transição seria discutida novamente por videoconferência em 27 de dezembro.

Conforme explicado por Dyukov, a RFU tem um “janela de oportunidade” até 31 de dezembro para solicitar sua retirada da UEFA para que a seleção masculina russa pudesse entrar nas fases de qualificação na Ásia para a Copa do Mundo FIFA de 2026, marcada para os EUA, Canadá e México.

“Se não fizermos isso agora e depois decidirmos sobre a transição, o próximo torneio das seleções será um ciclo a partir de 2027. Atrasar a decisão em alguns dias significa que as seleções podem perder quatro anos”, disse. disse Dyukov.

“Desde o verão, entendeu-se que havia a possibilidade de uma transição. Mas tivemos tempo. Ninguém nunca deixou a UEFA. Se você olhar para os regulamentos deles, eles simplesmente não permitiram e não há um algoritmo ‘e se’ claramente definido.”

“Há uma série de condições”, acrescentou o secretário-geral da RFU, Maxim Mitrofanov.

“A carta não significa uma saída automática. Se as condições, entre outras coisas, não forem atendidas, a saída [from UEFA] não acontecerá.”

Dyukov afirmou que “infelizmente” ele vê a RFU ideologicamente “em desacordo com a Europa”.

“A política está em primeiro lugar [in Europe], o futebol ficou em segundo plano. Vimos isso na Copa do Mundo no Catar. hoje eles [Europe] não estão satisfeitos com esta situação, amanhã farão perguntas sobre direitos humanos, depois de amanhã descobriremos que não estamos apoiando energicamente o movimento LGBT, e isso também será a base para um boicote ”, acrescentou Dyukov.













Questionado sobre se a perspectiva da passagem do RFU para a AFC pode ser considerada um aviso final para a UEFA, Dyukov sublinhou que “Esta não é uma situação em que estamos tentando chantagear alguém.”

“Antes de mais, temos de pensar em nós, nos jogadores e nos adeptos… A UEFA tem feito muito pelo desenvolvimento do futebol no mundo, no nosso país. Apesar da suspensão, eles nos ajudaram muito com o financiamento de vários programas.

“Acreditamos que, apesar da falta de oportunidade de jogar, temos relações de parceria, [and] respeitamos a liderança da UEFA.

“As associações europeias de futebol estão sob pressão da mídia e dos políticos. Todos entendem que o esporte deve ser [kept] fora da política, mas não podem fazer nada”, acrescentou Dyukov.

“Agora a Uefa não vê razão para reconsiderar a decisão [on the suspension]. Eles estão esperando pela estabilização da situação política. Ao mesmo tempo, não é fato que em caso de estabilização seja possível remover imediatamente todas as restrições”.

Quando lembrado de que os membros da AFC, Japão e Austrália, podem ser considerados “hostil” países, Dyukov não foi capaz de dar garantias de que tais países não se recusariam a jogar contra a Rússia – como foi visto nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 no Catar com seleções como Polônia e Suécia.













“Mas se compararmos a situação na Ásia e na Europa, é diferente,” disse Dyukov.

“Quando há 48 associações na Ásia e duas ou três delas dizem que não vão jogar conosco, é uma coisa. Quando há mais da metade deles, eles começam a ditar os termos.”

Seja na Europa ou na Ásia, Dyukov argumentou que é melhor atuar sob um status neutro do que não atuar.

“Todo mundo quer se apresentar sob sua própria bandeira e com um hino, mas euSe você tem que escolher entre não jogar de jeito nenhum ou jogar sem bandeira e hino, então é melhor jogar sem bandeira e hino”, disse Dyukov.