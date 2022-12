Filho do líder checheno Kadyrov vence estreia no MMA — CMIO Esportes

Ali Kadyrov, filho do líder checheno Ramzan Kadyrov, teve sucesso em sua estreia nas artes marciais mistas no card de luta ACA 150 em Moscou na sexta-feira dentro da CSKA Arena.

Kadyrov, que estava encurralado pela sensação invicta do UFC Khamzat Chimaev, derrotou o oponente Islam Akbarov com uma sequência de golpes sem resposta no chão depois de forçar seu oponente para a tela no início da luta.

Foi lá que Kadyrov, de 16 anos, desferiu uma enxurrada de socos, com Akbarov oferecendo pouca resistência além de tentar proteger a cabeça, levando o árbitro a acenar para a luta após determinar que Akbarov não estava mais se defendendo de forma inteligente.

Kadyrov passou um tempo treinando ao lado de Chimaev e também foi recentemente fotografado em sua própria festa de aniversário ao lado de lutadores conhecidos do UFC, como Kamaru Usman e Justin Gaethje.

Ele também foi visto com o ex-campeão do UFC Cody Garbrandt, com quem teria treinado em Dubai.

Chimaev, que nasceu na Chechênia, é um torcedor de longa data de Ali Kadyrov e foi fotografado com o lutador de MMA em ascensão e seu pai em várias ocasiões – além de ajudar a treinar Kadyrov no passado.

“Meu querido irmão mais novo Ali Kadyrov”, escreveu Chimaev no Instagram antes da luta.

“Irmão, eu sei o quanto você tem treinado e como você está em ótima forma.”

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

EUA avaliam ‘laços’ de Kadyrov com lutadores do UFC

O astro do UFC Darren Till, amigo próximo de Chimaev, também comentou com um emoji de coração em um vídeo divulgando a luta de Kadyrov, enquanto Alexander Gustafsson, o líder personalizado da academia AllStars, também gostou da mesma mensagem nas redes sociais.