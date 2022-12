Plano do COI para remover o boxe das Olimpíadas é viés anti-Rússia – chefe da IBA – CMIO Esportes

Umar Kremlev, o russo que dirige a Associação Internacional de Boxe (IBA), diz que os planos do Comitê Olímpico Internacional (COI) de remover o boxe das Olimpíadas de Paris em 2024 representam o mais recente movimento em uma campanha de manipulação de atletas e esportes para fins geopolíticos .

Kremlev também afirma que o COI está tentando minar a liderança da IBA

A IBA fez a sugestão em uma carta distribuída às suas várias federações nacionais depois que foi revelado que o COI está considerando retirar o esporte do cronograma de Paris 2024.

O documento foi assinado por Kremlev e pelo secretário-geral George Yerolimpos.

“Não é com alegria ou prazer que escrevemos para você hoje, pois muitos de nossos países membros estão entrando na temporada de férias.”, diz a carta.

“No entanto, é imperativo que abordemos o último ataque aos atletas da IBA e à IBA pelo COI pelo compromisso contínuo da nova liderança em se tornar uma organização sólida e independente, eliminada de questões de governança anteriores e, finalmente, uma organização financeiramente independente e sustentável.

“No recente Global Boxing Forum em Abu Dhabi, você denunciou a abordagem de dividir para conquistar do COI.

“Sempre trabalhamos e continuaremos a trabalhar no melhor interesse das Federações Nacionais, atletas e treinadores, e é claro que nossas partes interessadas e a família do boxe continuarão unidas.

“Os Jogos Olímpicos são um bem desportivo global que pertence aos atletas de todas as modalidades e não podem ser um instrumento de extorsão das Federações Desportivas Internacionais por motivos puramente políticos, como inaceitavelmente está a acontecer agora.

“Com isso, o IBA continuará lutando para que seus atletas tenham todas as oportunidades e direitos iguais de participar dos Jogos Olímpicos, livres de discriminação e separados da política do esporte que agora se tornou a abordagem normalizada.”

O COI agora ameaçou cancelar o boxe nas Olimpíadas de Paris 2024 em meio a sua rivalidade com o IBA (órgão sancionador do esporte) e seu presidente russo, Umar Kremlev. COI já não inclui boxe no esporte para LA 2028 e cobra grandes reformas da IBA. —Michael Benson (@MichaelBensonn) 22 de dezembro de 2022

A motivação para a possível proibição do boxe pelo COI está ligada a um acordo de patrocínio que a IBA assinou com a gigante energética russa Gazprom, embora Kremlev tenha sugerido que as medidas também estão sendo consideradas devido a seus laços com o presidente russo Vladimir Putin.

O presidente do COI, Thomas Bach, no entanto, negou relatos de que os chefes olímpicos estão se recusando a negociar com o IBA enquanto Kremlev permanecer no cargo – embora Kremlev tenha acrescentado na carta que suspeita que a perseguição aos boxeadores continuará até que haja uma mudança na liderança. .

“É claro que a perseguição aos atletas da IBA continuará até que o controle final do boxe e sua liderança sejam alcançados.”, acrescentou a carta de Kremlev e Yerolimpos.

“A discriminação contra você e as lideranças e parceiros do IBA, baseada na cidadania, contraria diretamente a Carta Olímpica e apenas evidencia a questão da manipulação de atletas e do esporte para fins geopolíticos.”