Messi toma decisão sobre o futuro – mídia – CMIO Esportes

Lionel Messi deve permanecer com os gigantes franceses Paris Saint-Germain em meio a relatos de que o capitão vencedor da Copa do Mundo atingiu um “acordo em princípio” para estender sua permanência com os campeões da Ligue 1, aparentemente encerrando qualquer vínculo de retorno ao Barcelona.

Messi, que comandou a Argentina em sua primeira Copa do Mundo desde 1986 há menos de uma semana, foi objeto de intenso debate sobre seu futuro, já que seu contrato atual expiraria em junho de 2023, o que significa que ele seria elegível para discutir os termos com clubes fora da França já na próxima semana.

Mas, de acordo com o repórter de futebol Guillem Balague, um acordo foi alcançado após intensas discussões entre o diretor de futebol do PSG, Luis Campos, e o pai de Messi, Jorge.

As discussões também foram realizadas durante a Copa do Mundo em Doha com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi.













Isso segue a declaração do presidente do Barcelona, ​​Joan Laporta, no início desta semana, na qual ele disse que “amaria” para reunir Messi com os fiéis no Camp Nou – o local que sediou grande parte da lendária carreira de Messi.

“Para nós é o melhor jogador de todos os tempos, já o tivemos aqui e estou convencido que no fundo é um Cule e estará sempre ligado ao Barça. Quer ele volte ou não como jogador, no momento ele está no PSG e gostaríamos muito que ele voltasse um dia, mas veremos”, acrescentou Laporta à Barca TV.

Mas, de acordo com Balague, as negociações com o PSG progrediram sem nenhuma oferta oficial do ex-clube de Messi.

“Está praticamente tudo acertado com o PSG”, relatou Balague via BBC. “O Barcelona não se aproximou dele ou de seu pai para oferecer nada.

“Portanto, não é que Messi não queira voltar ao Barcelona. A pergunta não foi feita a ele.

“Messi está feliz com tudo isso e quando voltar das férias o acordo vai se acelerar.

“Sua vida em Paris é equilibrada, feliz, todos estão gostando e ele tem uma possibilidade real de vencer a Liga dos Campeões novamente. Além disso, o ajudará a ser candidato novamente ao Ballon d’Or.”

Messi, que também estava ligado à franquia da Major League Soccer de David Beckham, Inter Miami, inicialmente assinou um contrato de dois anos com o clube francês depois de deixar o Barcelona, ​​quando eles não conseguiram cumprir os termos de uma oferta de contrato devido aos limites salariais da La Liga. .

Ele marcou 23 gols em 53 partidas pelo PSG em todas as competições, em comparação com 672 em 778 jogos pelo Barcelona.