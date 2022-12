Campeão russo do UFC promete deixar adversário em ‘pânico’ – CMIO Esportes

Islam Makhachev diz que garante que o desafiante ao título Alexander Volkanovski irá “pânico” na primeira troca de grappling de sua luta pelo título mundial, que será a atração principal do retorno do UFC à Austrália em fevereiro.

O campeão dos leves do UFC, Makhachev, está definido para defender sua coroa contra o rei dos penas Volkanovski em uma luta campeão contra campeão que encabeça o evento pay-per-view do UFC 284.

É uma luta que colocará a sequência de 11 vitórias consecutivas do russo contra a excepcional sequência de 22 lutas sem derrota de Volkanovski.

Apesar da considerável experiência e pedigree do campeão australiano, Makhachev prevê que seu rival desistirá assim que for apresentado a sua marca distinta de grappling do Daguestão.

“Após os primeiros 15 segundos indefesos no chão, garanto que você entrará em pânico”, escreveu Makhachev no Twitter em resposta a uma citação de Volkanovski na qual ele sugeriu que sua compostura seria uma arma fundamental para neutralizar o considerável arsenal de ataques de Makhachev.

O campeão dos penas, Volkanovski, porém, sente que é feito de material mais duro do que isso.

“Há uma boa chance [Makhachev] pode derrubar, pode fazer uma boa viagem, seja lá o que for”, disse Volkanovski no podcast do ex-campeão do UFC Michael Bisping.

“Não ficarei surpreso se ele não fizer isso, estou trabalhando em tudo agora. Mas se isso acontecer, eu garanto a você: vou me recompor, vou ficar calmo e vou lutar pra caramba para me levantar e não vou entrar em pânico.

“Você não vai me ver perder a compostura, nada disso porque a quantidade de horas que estou fazendo, por isso estou tão calma. Preparação é tudo, só que muita gente não se prepara como deveria.”













O australiano, que possui um impressionante cartel de 25-1 em artes marciais mistas, está tentando se tornar o mais novo participante do exclusivo clube bicampeão do UFC na luta de fevereiro, uma oportunidade que lhe foi dada após um nível quase absurdo de domínio em a divisão de 145 libras do UFC.

Ele conquistou vitórias impressionantes contra o ex-campeão José Aldo, além de três vitórias consecutivas contra Max Holloway – antes considerado o melhor peso pena da história do esporte.

Com esse manto agora bem e verdadeiramente associado a Volkanovski após um período prolongado de domínio, ele testará a si mesmo contra Makhachev – um lutador cuja ascensão ao topo do esporte foi prevista por vários anos.

Mas agora, com cada homem enfrentando o que é potencialmente o teste mais difícil de suas respectivas carreiras, será interessante ver se a conversa pré-luta sobre compostura ou pânico desempenha um papel quando o sinal tocar em 11 de fevereiro – particularmente em uma disputa entre dois lutadores tão acostumados a ter seu próprio caminho na jaula.