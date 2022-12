UEFA se opõe a possível saída da Rússia – mídia – CMIO Esportes

Uma mudança para a Confederação Asiática de Futebol (AFC) foi discutida em meio a sanções impostas ao futebol russo

A Uefa, órgão regulador do futebol europeu, seria contra uma mudança da União Russa de Futebol (RFU) para se juntar à sua contraparte asiática, de acordo com um relatório. Uma possível mudança para a Confederação Asiática de Futebol (AFC) está entre os tópicos de discussão em uma reunião do comitê executivo da RFU na sexta-feira.

“Apesar da situação atual, a UEFA não quer perder a adesão da Rússia à sua organização” A agência russa Championat informou na sexta-feira, citando uma fonte familiarizada com a situação.

“A UEFA é a favor de uma variante em que, depois que a tensão da situação geopolítica for reduzida, o futebol russo comece a se integrar novamente ao futebol europeu.

"Para a Uefa, a perda de um país como esse será um grande golpe de reputação, mesmo na situação atual", disse. acrescentou o relatório.













As seleções russas continuam banidas das competições da UEFA e da FIFA em todos os níveis por causa do conflito com a Ucrânia. Os órgãos dirigentes do futebol anunciaram inicialmente suas sanções no final de fevereiro, seguindo uma recomendação do Comitê Olímpico Internacional (COI).

O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, defendeu a decisão, mas disse “futebol é quem perde” nas circunstâncias.

A seleção masculina da Rússia foi privada da chance de se classificar para a Copa do Mundo da FIFA de 2022, no Catar, e já foi removida do processo de qualificação para o Campeonato da Europa da UEFA de 2024.

Até agora, a Rússia falhou em seus recursos contra as proibições da Uefa e da Fifa no Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) na Suíça, mas disse que poderia levar o assunto à suprema corte federal suíça.

As amplas proibições impostas aos atletas russos por federações globais – que são vistas na Rússia como sendo comandadas por forças ocidentais – levaram a sugestões de que o país poderia sair de várias organizações esportivas europeias em favor de seus equivalentes asiáticos.













Em uma cúpula do COI na Suíça no início de dezembro, o Conselho Olímpico da Ásia (OCA) propôs que russos e bielorrussos pudessem participar de eventos sob seus auspícios como um caminho de volta à competição antes dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

O COI disse que iria explorar a proposta, que foi recebida com “apoio unânime” entre os presentes na cimeira.

Algumas figuras do futebol russo alertaram contra uma mudança para a AFC, no entanto, o que significaria que as equipes deixariam torneios de clubes de prestígio e lucrativos da UEFA, como a Liga dos Campeões.

O principal administrador do futebol russo, Alexey Sorokin, que chefiou o comitê organizador local da Copa do Mundo de 2018, disse esta semana que a Rússia “forte e duradouro” laços com a UEFA, mas aquela conversa sobre uma troca asiática foi “justificado e inevitável” nas atuais circunstâncias.