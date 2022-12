Estrelas croatas da Copa do Mundo são acusadas de cânticos fascistas – CMIO Esportes

A dupla foi filmada cantando letras ligadas a um grupo ultranacionalista da Segunda Guerra Mundial

As estrelas croatas da Copa do Mundo Dejan Lovren e Marcelo Brozovic foram acusadas de cantar um hino fascista enquanto comemoravam o terceiro lugar no torneio no Catar.

De acordo com a publicação italiana Corriere della Sera, um videoclipe mostra a dupla cantando a música ‘Za Dom Spremni’, que se traduz como ‘Pronto para a Pátria’ e foi popularizada durante o movimento ultranacionalista Ustase durante a Segunda Guerra Mundial.

Imagens do incidente também parecem mostrar o meio-campista da Inter de Milão, Brozovic, fazendo um gesto de ‘arma’ enquanto a dupla dança em frente a uma bandeira croata.

Foi supostamente filmado em uma boate de Zagreb de propriedade de Brozovic.

Smajo Beso, professor de uma universidade do Reino Unido, observou nas redes sociais que a música é considerada pró-nazista.

No entanto, Lovren, que joga seu clube de futebol na Rússia com o Zenit St. Petersburg, respondeu às acusações dizendo que seus críticos apenas “odeio tudo o que é croata.”

“Um punhado de miseráveis, miseráveis ​​e ciumentos, eles odeiam tudo o que é croata”, disse Lovren, conforme citado por 24sata.

“Na verdade, eles se odeiam primeiro. Eu não entendo como eles funcionam na Croácia?”

A música foi inicialmente popularizada por Marko Perkovic, que é mais conhecido por seu apelido ‘Thompson’ – um apelido que faz referência à metralhadora Thompson.

Perkovic é conhecido na Croácia e na Europa Oriental por suas posições de extrema-direita em vários tópicos.

A seleção croata para a Copa do Mundo já havia sido filmada cantando canções escritas por Perkovic em um jantar da equipe durante a Copa do Mundo da FIFA.

Foi decidido por um tribunal croata em 2020 que Perkovic tinha permissão para cantar a polêmica música em shows e que não constituía uma violação da ordem pública.