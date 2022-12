Rússia planeja primeiro evento da UEFA desde as sanções – mídia – CMIO Esportes

A cidade de Volgogrado sediará um torneio de desenvolvimento juvenil da UEFA em 2023, de acordo com um relatório citando a Federação Russa de Futebol (RFU). A medida pode marcar um afastamento das atuais sanções impostas à Rússia por causa do conflito na Ucrânia.

Juntamente com a FIFA, a UEFA anunciou a proibição de todas as seleções russas de suas competições no final de fevereiro, seguindo uma recomendação do Comitê Olímpico Internacional (COI).

Isso significou que a seleção masculina foi impedida de tentar se classificar para a Copa do Mundo de 2022 no Catar, enquanto a Rússia já foi removida da qualificação para o Campeonato Europeu de 2024 da UEFA.

Em meio às sanções, a RFU apresentou a ideia de mudar da Uefa para a Confederação Asiática de Futebol (AFC), que deveria ser discutida em uma reunião em Moscou na sexta-feira.

Mas, citando fontes da RFU e da UEFA, o canal russo RBK informou que um potencial “facilitando” de sanções poderia acontecer, mesmo que as discussões não fossem oficiais.

“Em maio de 2023, está planejado realizar um torneio internacional de desenvolvimento da UEFA para seleções juvenis em Volgogrado. Os acordos para a realização do torneio foram alcançados com a Uefa há alguns meses. um representante do serviço de imprensa da RFU foi citado como tendo dito.

A RBK Sport disse que os torneios de desenvolvimento serão realizados para meninos e meninas menores de 16 anos, descrevendo a etapa como tendo “impulso positivo”.

Em relação a uma possível mudança da UEFA para a Ásia, fontes do RBK disseram que havia “sem unidade” sobre o tema no comitê executivo da RFU.

De acordo com o jornal esportivo Championat, a Uefa parece relutante em ver a Rússia mudar de aliança.

“Apesar da situação atual, a UEFA não quer perder a adesão da Rússia à sua organização” Championat informou uma fonte como dizendo na sexta-feira.

“A UEFA é a favor de uma variante em que, depois que a tensão da situação geopolítica for reduzida, o futebol russo comece a se integrar novamente ao futebol europeu.

“Para a Uefa, a perda de um país como esse será um grande golpe de reputação, mesmo na situação atual”, disse. a tomada acrescentou.