Irmão Pogba é libertado da prisão em caso de chantagem – mídia – CMIO Esportes

O irmão mais velho do astro da França e da Juventus, Paul Pogba, Mathias, foi libertado da prisão, disse seu advogado nesta sexta-feira.

Mathias, um ex-jogador de futebol profissional, foi preso em setembro como um dos cinco suspeitos de extorsão em uma gangue organizada.

A polícia agiu depois que Paul Pogba apresentou uma queixa ao Ministério Público em Turim por supostas tentativas de extorsão entre março e julho de 2022, quando os homens teriam solicitado € 13 milhões (US$ 14 milhões) do vencedor da Copa do Mundo por serviços de proteção prestados.

Três meses depois de ter sido colocado atrás das grades, Mathias Pogba foi libertado e colocado sob supervisão judicial após um pedido de seu advogado Yassine Bouzrou em 15 de dezembro, conforme noticiado pelo Le Parisien.

Depois que o pedido foi aceito pelos juízes de investigação que supervisionam o caso, Mathias deixou o centro de prisão preventiva de Villepinte em Seine-Saint Denis, no nordeste de Paris, na manhã de sexta-feira.

Mathias Pogba não poderá entrar em contato com outras pessoas envolvidas no caso, como seu irmão Paul ou sua mãe, e também será proibido de deixar a França ou fazer postagens nas redes sociais.

A briga entre os irmãos se tornou pública quando Matthias Pogba carregou clipes agora infames nas mídias sociais em vários idiomas, ameaçando fazer revelações explosivas sobre Paul Pogba.

Mathias acusou seu irmão de contratar os serviços de um feiticeiro da África Ocidental conhecido como Marabout, com alegações de que ele queria lançar um feitiço sobre seu companheiro de equipe na França, Kylian Mbappé, e ver a estrela do Paris Saint-Germain prejudicada.

Os relatórios afirmaram que Pogba havia admitido usar o Marabout, mas apenas para se manter livre de lesões. Se for verdade, isso não teve sucesso, pois uma lesão no joelho sofrida ao voltar da Juventus do Manchester United neste verão impediu o meio-campista de se juntar aos Les Bleus no Qatar 2022.

Na ausência de Pogba, os homens de Didier Deschamps chegaram à final, onde Mbappé marcou um ha-trick, mas a França foi derrotada por 4 a 2 nos pênaltis pela Argentina.













Pogba regularmente enviava votos de felicidades a seus colegas no Catar e foi visto assistindo à final no Lusail Stadium.

Mas quando ele pode voltar à ação pela Juventus está no ar após comentários recentes do técnico Max Allegri.

“Paul ainda não tem sido consistente nos treinos, então não posso dizer quando ele estará de volta,” Allegri disse à Sky Sport Italia.

“Esta é a verdade e é importante dizer isso, caso contrário, todos os dias receberemos essas perguntas sobre como está indo a recuperação de Pogba. Ele ainda não começou a correr nos treinos.”