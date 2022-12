Árbitro da final da Copa do Mundo responde a acusações francesas de gol ‘ilegal’ – CMIO Esportes

Szymon Marciniak reagiu após alegações de que um gol de Lionel Messi deveria ter sido anulado

O árbitro polonês Szymon Marciniak comentou após alegações da revista esportiva L’Equipe que o terceiro gol da Argentina na final da Copa do Mundo contra a França deveria ter sido descartado.

A Argentina conquistou seu terceiro título da Copa do Mundo ao vencer a atual campeã França por 4 x 2 nos pênaltis no Estádio Lusail, no Catar, no domingo.

Um jogo emocionante terminou em 3 a 3 após a prorrogação, após um hat-trick do astro francês Kylian Mbappé e um bis do capitão argentino Lionel Messi.

Na segunda-feira, o L’Equipe protestou que o gol de Messi aos 108 minutos para colocar a Argentina em 3 x 2 não deveria ter acontecido devido a dois substitutos argentinos invadirem o campo, prontos para comemorar o resultado positivo de uma disputa na boca do gol.













Falando durante uma coletiva de imprensa, o árbitro polonês Marciniak, que geralmente era elogiado por seu desempenho, forneceu evidências fotográficas de um gol da França que também poderia ter sido descartado.

“Os franceses não mencionaram esta foto, onde você pode ver como há sete franceses em campo quando Mbappé marca um gol” disse Marciniak.

Conforme relatado pelo Sport.pl, Marciniak também falou sobre algumas das conversas que teve com os jogadores após a partida.

“Temos uma boa relação com Paulo Dybala. Ele sempre vem ao jogo para cumprimentar sua avó, ele se lembra daquelas raízes polonesas”, disse. disse Marciniak. “Agora também conversamos com ele, depois do jogo ele se jogou no nosso pescoço.”

“Os franceses também agradeceram [the officials]. Troquei algumas palavras com Hugo Loris, cumprimentei Olivier Giroud. Ele levou o cartão amarelo, mas não reclamou, disse que foi uma partida difícil.

“Eu disse ao triste Mbappé que ele é um grande jogador e que vai ganhar mais uma taça. Ele se encostou em mim, era emoção. Não quero nem pensar no que ele tinha em mente na época”, disse. acrescentou Marciniak.













Como ele revelou em sua coletiva de imprensa pós-jogo, Didier Deschamps também falou com Marciniak, mas manteve a boca fechada sobre o conteúdo da conversa.

“Preciso ter cuidado – você viu tão bem quanto eu,” Deschamps disse em relação ao desempenho de Marciniak.

“Poderia ter sido pior, poderia ter sido melhor. Antes desta partida, a Argentina teve um pouco de sorte, mas não quero tirar nada deles; eles merecem totalmente o título.

“Não é porque sofremos com alguma decisão que eles saíram vitoriosos. Acabei de discutir isso com o árbitro após o jogo, mas não quero entrar em detalhes. acrescentou Deschamps.

A França não apresentou uma queixa oficial sobre a exibição de Marciniak, mas o fez em relação aos abusos racistas sofridos por Kingsley Coman e Aurelien Tchouameni, que perderam seus pênaltis na disputa de pênaltis.

Além disso, o presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Noel Le Graet, reclamou à Associação Argentina de Futebol (AFA) sobre o goleiro do Alibceleste, Emi Martinez “chocante” comemorações em Buenos Aires que o viram zombar de Mbappé usando uma boneca com o rosto do atacante do PSG.