Ovechkin marca duas vezes para atingir o marco histórico da NHL (VIDEO) – CMIO Esportes

Alexander Ovechkin ultrapassou o grande canadense Gordie Howe para passar para o segundo lugar na lista de gols de todos os tempos da NHL, com o russo marcando duas vezes na vitória de 4 a 1 do Washington Capitals contra o Winnipeg Jets na noite de sexta-feira.

Ovechkin passou para 802 gols em sua carreira, superando os 801 marcados por Howe.

O único homem agora à frente de Ovechkin na lista de todos os tempos é Wayne Gretzky, que marcou 894 gols durante sua notável carreira.

“Você nunca pensou que isso aconteceria quando você entrou na liga, você iria bater qualquer recorde de Gordie Howe ou recorde de Wayne Gretzky ou qualquer recorde,” Ovechkin disse após sua conquista.

“Toda a situação acontecendo agora, é um milagre. Você sabe, é muito especial.

Ovechkin empatou com Howe com 801 gols aos 18:22 do primeiro período na Capital One Arena, disparando um chute de pulso que venceu o goleiro do Jets, David Rittich, para dar aos Capitals uma vantagem de 1–0.

Ovechkin, 37, passou para o segundo lugar absoluto na lista de todos os tempos com seu segundo gol da noite em um gol vazio no final do terceiro período. O gol foi o 22º do russo em 36 jogos nesta temporada.

“É um momento histórico. Quem sabe quem vai marcar 800 gols na próxima vez? espero que alguém [will]e tenho a sorte de poder me manter saudável e marcar tantos gols”, acrescentou Ovechkin.

A esposa e os dois filhos do atacante estiveram presentes para assistir ao seu momento marcante, e ele comemorou com eles no vestiário depois.

“Quero agradecer, antes de tudo, a todos os meus companheiros de equipe que eu jogo [with], treinadores pela confiança, pela oportunidade também de poder estar presente em diversas situações. Sem eles, eu nunca alcançaria esses marcos e alcançaria esses números”, disse Ovetchkin.

O filho do falecido grande canadense Gordie Howe, Mark, também estava entre os que parabenizaram Ovechkin por sua conquista em um vídeo compartilhado no site da NHL.

Ovechkin passou toda a sua carreira na NHL com Washington depois de ser convocado em 2004 e fazer sua estreia em 2005.

Ele levou o time à Stanley Cup em 2018 e é o único jogador a atingir a marca de 800 gols com um único time. O jogo da noite de sexta-feira foi o 1.310º de Ovechkin para o Capitals.













O proprietário de Washington, Ted Leonsis, disse no início deste mês que a equipe faria todo o possível para ajudar Ovechkin em sua busca pelo recorde de todos os tempos de Gretzky.

O ala russo, que assinou uma extensão de cinco anos com o Capitals em julho de 2021, prometeu que continuará colocando as ambições da equipe à frente de qualquer elogio pessoal.

O centro das capitais Evgeny Kuznetsov prestou homenagem ao seu compatriota, dizendo: “Fico feliz que tenha acontecido em nossa casa. Nossos fãs mereciam fazer parte disso.

“São muitos gols. E ainda quer marcar. É incrível fazer parte disso.”

A vitória do Capitals contra o Jets foi a quarta consecutiva e a nona nos últimos dez jogos.

A seguir, uma visita ao New York Rangers no Madison Square Garden na noite de terça-feira.