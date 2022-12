Jogadores da Argentina são evacuados de helicóptero em meio ao caos do desfile — CMIO Esportes

Milhões foram às ruas em Buenos Aires com relatos de pelo menos uma morte

O retorno da Argentina para a Copa do Mundo caiu no caos na terça-feira, quando uma pessoa morreu e um menino de cinco anos ficou em coma enquanto milhões foram às ruas.

A equipe de Lionel Messi venceu a França nos pênaltis no Estádio Lusail, no Catar, no domingo, conquistando a terceira Copa do Mundo de sua história.

Foi relatado que até três milhões de pessoas se dirigiram ao monumento Obelisco no centro de Buenos Aires para comemorar a vitória, com milhares também nas ruas nas primeiras horas da manhã de terça-feira, quando os heróis de Lionel Scaloni pousaram no Aeroporto Internacional de Ezeiza e foram levados para a sede da Associação Argentina de Futebol (AFA) em um ônibus conversível.

Mais tarde naquele dia, a festa recomeçou na capital argentina com outro desfile de ônibus que atraiu cerca de quatro milhões de pessoas.

Mas as celebrações planejadas de oito horas tiveram que ser interrompidas pelas autoridades em meio a um homem de 24 anos que morreu caindo de um telhado enquanto “pulando para cima e para baixo” em comemoração.

O presidente da AFA, Chiqui Tapia, confirmou pouco antes das 16h, horário local, que o desfile de ônibus precisava ser arquivado.

“Eles não nos permitem cumprimentar todos que estavam no Obelisco,” ele tuitou.

“As organizações de segurança que estavam nos escoltando não nos deixam continuar. Peço desculpas em nome de todos os jogadores. Uma verdadeira vergonha.

Os heróis da Argentina tiveram que ser evacuados de helicóptero depois que torcedores foram vistos pulando de pontes para o ônibus do time.

Enquanto a televisão local transmitia imagens de espectadores olhando para o céu, os jogadores sendo levados para a sede da AFA.

A porta-voz presidencial argentina Gabriela Cerruti twittou que os campeões mundiais foram “voando pelo caminho que estavam fazendo porque era impossível continuar por estrada com a explosão de felicidade.”

Torcedores pulam de ponte em ônibus da seleção argentina. Um cai, levado em uma maca, mas ainda cantando. Nunca vi nada assim! 🇦🇷🏆pic.twitter.com/HsT9DTTvj8 — Adriano Del Monte (@adriandelmonte) 20 de dezembro de 2022

“Vamos continuar comemorando em paz e mostrando a eles nosso amor e admiração”, ela adicionou.

No entanto, quando se espalhou a notícia de que o time não iria para o Obelisco, onde as massas se reuniram mais uma vez, e sim para grandes torcedores da rodovia 25 de Mayo, surgiram relatos de mísseis sendo lançados contra a polícia, vandalismo e torcedores sequestrando um policial. carro antes de festejar em cima dele.













Além do torcedor que morreu devido aos ferimentos no Hospital Fernández, também houve temores por um menino de cinco anos que sofreu um grave traumatismo craniano após um incidente na Plaza San Martin.

Segundo o jornal nacional La Nación, um pedaço de mármore caiu de um monumento e atingiu a criança, que permanece nos cuidados intensivos.

Após a vitória dramática da Argentina, o governo argentino declarou que terça-feira seria feriado bancário para que todo o país de 46 milhões de habitantes pudesse “expressar sua mais profunda alegria pela seleção nacional.”

O capitão Lionel Messi, que marcou dois gols no emocionante empate de 3 a 3 no tempo regulamentar e na prorrogação, também estava ansioso pelas comemorações.

“Quero estar na Argentina para ver como é louco” o sete vezes vencedor do Ballon d’Or explicou.

“Quero que eles esperem por mim, mal posso esperar para ir lá e curtir com eles.”