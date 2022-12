Conversa sobre a mudança da Rússia para a Ásia ‘justificada’ – oficial de futebol – CMIO Esportes

As sanções impostas à Rússia pela Uefa, entidade reguladora do futebol europeu, significam que as discussões sobre uma possível mudança para a Confederação Asiática de Futebol (AFC) estão “inevitável e justificado”, de acordo com o principal oficial do futebol, Alexey Sorokin.

As seleções russas estão atualmente proibidas de participar das competições da FIFA e da UEFA em todos os níveis por causa do conflito na Ucrânia.

A seleção masculina viu-se privada da oportunidade de se qualificar para o Mundial de 2022, no Qatar, e a Rússia já foi afastada da próxima edição dos Europeus da UEFA, em 2024.

O presidente da Federação Russa de Futebol (RFU), Aleksandr Dyukov, confirmou no mês passado que uma possível oferta para deixar a Uefa e se juntar à sua contraparte asiática seria considerada em uma reunião do comitê executivo em 23 de dezembro.













De acordo com Sorokin – que é ex-diretor geral da RFU e chefiou o comitê organizador local da Copa do Mundo de 2018 na Rússia – tais discussões são inevitáveis ​​dadas as circunstâncias.

“Somos um membro de longa data e pleno da UEFA. Já realizamos muitos torneios, há conexões fortes, há confiança em todos os níveis de trabalho. No futebol, nos vemos como parte da Europa”, Sorokin disse à TASS na quarta-feira.

“Mas, ao mesmo tempo, nos deparamos com a incapacidade de jogar partidas de seleções ou clubes, o que afeta significativamente nosso futebol. E isso é o mínimo.

“Portanto, a discussão de algumas alternativas é absolutamente inevitável e justificada. Este estado de coisas, quando a seleção não joga, não pode durar muito”.

Sorokin também descreveu a chance de as equipes russas retornarem às competições da UEFA e da FIFA em um futuro próximo como “extremamente pequeno,” mesmo em locais neutros.

A seleção masculina russa disputou apenas três partidas neste ano, enfrentando o Quirguistão em setembro e o Tadjiquistão e o Uzbequistão em novembro.

Eles deveriam disputar a semifinal das eliminatórias da Copa do Mundo contra a Polônia em março, mas seus rivais se recusaram a jogar a partida antes que a Rússia fosse punida com uma suspensão da Uefa e da Fifa.













A nível de clubes, as equipes russas foram banidas de competições como a Liga dos Campeões e a Liga Europa pelo menos na temporada 2022/23.

Figuras do futebol russo não são as únicas a considerar uma possível mudança para as federações asiáticas.

Em uma cúpula do Comitê Olímpico Internacional (COI) na Suíça no início deste mês, o Conselho Olímpico da Ásia (OCA) propôs que os atletas russos pudessem competir em eventos sob seus auspícios como uma rota potencial de volta às competições antes das Olimpíadas de Paris 2024.

O COI disse que iria explorar a proposta, com apoio para a etapa entre os membros, incluindo o Comitê Olímpico e Paraolímpico dos EUA (USOPC).