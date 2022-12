Rainha russa perde ouro olímpico — CMIO Esportes

A atleta russa Natalya Antyukh perdeu a medalha de ouro conquistada nas Olimpíadas de Londres 2012 após a conclusão de uma investigação de doping, foi confirmado.

Antyukh já estava cumprindo uma suspensão de quatro anos após ser citado em uma investigação da Agência Mundial Antidoping (WADA).

Ela esperava perder a medalha de ouro nos 400m com barreiras após um anúncio da Unidade de Integridade do Atletismo (AIU) no final de outubro.

O chefe da AIU, Brett Clothier, disse que o corpo está comprometido com “competição e resultados limpos e justos, mesmo que uma década depois.”

A AIU revelou anteriormente que a atleta de 41 anos teria todos os seus resultados desclassificados de 15 de julho de 2012 a 29 de junho de 2013, que incluiu as Olimpíadas de Londres 2012 e o Campeonato Mundial de Moscou 2013.