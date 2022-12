Câncer de Pelé avançou – médicos – CMIO Esportes

A lenda do futebol está sendo tratada no hospital Albert Einstein, em São Paulo

O câncer de Pelé, tricampeão mundial, atingiu um estágio avançado, conforme confirmado pelo hospital onde o jogador de 82 anos está sendo tratado.

Pelé foi internado no hospital há três semanas, com o jornal Folha S. Paulo noticiando que ele havia sido transferido para cuidados de fim de vida devido à quimioterapia para câncer de cólon não ter mais o efeito desejado.

Isso foi negado pelas filhas de Pelé, no entanto, que alegaram que o pai havia contraído Covid-19 e estava sendo tratado de uma infecção respiratória.

Em uma atualização na semana passada, o hospital afirmou que Pelé estava se recuperando e “apresentando melhora do quadro clínico, principalmente da infecção respiratória”.

Por meio de sua última correspondência, porém, o hospital disse que Pelé “apresenta progressão da doença oncológica e requer maior cuidado relacionado às disfunções renais e cardíacas.”

Com a notícia desta semana, Kely, filha de Pelé, revelou nas redes sociais como “o nosso Natal em casa foi suspenso.”

“Decidimos com os médicos que, por vários motivos, seria melhor ficarmos aqui com todos os cuidados que essa nova família do Einstein nos dá”, disse. ela adicionou.













Pelé teve um tumor removido de seu cólon em setembro do ano passado e tem feito visitas regulares ao hospital desde então. Em intervalos frequentes, ele tenta acalmar a mente dos fãs postando mensagens sobre seu estado de saúde em sua conta do Instagram, onde possui 12,8 milhões de seguidores.

Em sua última postagem não promocional na segunda-feira, ele parabenizou a Argentina pela conquista da Copa do Mundo no Catar 2022, que ele observou ser a trajetória de Lionel Messi “merecido.”

“Meu caro amigo, [Kylian] Mbappé, marcando quatro gols em uma final. Que presente foi assistir a esse espetáculo para o futuro do nosso esporte”, ele adicionou.

“E não poderia deixar de parabenizar o Marrocos pela incrível campanha. É ótimo ver a África brilhar. Parabéns Argentina! com certeza Diego [Maradona] está sorrindo agora.”

Pelé se aposentou como o maior artilheiro de seu país com 77 gols em 92 jogos, número que desde então foi igualado por Neymar com um gol nos acréscimos contra a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo antes que o Brasil caísse nos pênaltis.

A torcida brasileira no Catar prestou homenagem a Pelé, assim como os jogadores com uma faixa com seu nome e foto após a vitória sobre a Coreia do Sul por 4 a 1 nas oitavas de final.