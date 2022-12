Messi acerta novo contrato com o PSG – mídia – CMIO Esportes

O primeiro contrato do ícone do futebol com o clube da Ligue 1 deve expirar em junho próximo

A estrela do Catar 2022, Lionel Messi, tem um acordo em princípio para estender seu contrato com o Paris Saint Germain, segundo a mídia francesa.

O jogador de 35 anos está animado depois de vencer a Copa do Mundo com seu país, a Argentina, após uma vitória por pênaltis por 4 a 2 na final sobre o companheiro de equipe Kylian Mbappé e a França no domingo.

Relatos afirmam que Messi decidiria seu futuro após o torneio, com um retorno ao clube de infância FC Barcelona, ​​​​que ele deixou para o PSG por um contrato gratuito em 2021, também possível.

O MARCA informou em meados de julho que a equipe de Messi, liderada por seu agente e pai Jorge, estava em negociações para uma extensão de contrato.

🚨🇦🇷 O Paris Saint-Germain chegou a um acordo verbal com Lionel Messi para prorrogar o contrato. É um pacto verbal para continuarmos juntos. #PSGAinda não há decisão sobre contrato e salário, será decidido em uma nova reunião em breve. Al Khelaifi e Campos, trabalhando nisso. pic.twitter.com/upho1SCc7P — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 21 de dezembro de 2022

Segundo o Le Parisien, no entanto, essas negociações já duram quatro meses e um acordo verbal já estava em vigor no início de dezembro.

No Twitter, o guru do mercado de transferências Fabrizio Romano também confirmou o acordo de princípio.

O site de notícias de futebol Goal informou que as negociações com Messi avançaram rapidamente desde que ele ergueu o troféu da Copa do Mundo com a Argentina no domingo, mas o PSG alertou que nada foi escrito ainda.

Atualmente, não se sabe por quanto tempo Messi continuará no Parc des Princes, embora alguns meios de comunicação tenham sugerido que o novo acordo será válido até o final da temporada 2023/2024, quando Messi terá quase 37 anos de idade, a idade de seu atual rival geracional sem clube, Cristiano Ronaldo.

Depois disso, ou sempre que seu tempo no PSG chegar ao fim, Messi deve ir para a MLS e estrelar a franquia Inter Miami de David Beckham.

Messi já havia descrito jogar nos Estados Unidos como “um sonho.” Em 2024, parece que a Argentina defenderá o título da Copa América 2021 conquistado com Messi como capitão, enquanto o técnico da Albiceleste, Lionel Scaloni, não descartou que seu número ’10’ vestirá a camisa icônica na Copa do Mundo de 2026, que será será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México.













“Acho lógico reservar uma vaga para ele quando chegar a próxima Copa do Mundo. São 26 vagas, qual o problema de guardar uma vaga para ele se ele quiser continuar jogando?” disse Scaloni.

“Ele conquistou o direito de poder decidir o que fazer da carreira e da seleção argentina. Ele não tem contas a acertar se ainda tiver alguma, o que para mim nunca teve.”

Messi prometeu continuar jogando pela Argentina, pois deseja fazê-lo como campeão mundial. Se ele assinar por mais uma temporada no PSG, no entanto, parece improvável que ele retorne ao FC Barcelona como jogador antes de pendurar as chuteiras para sempre.