Chefes olímpicos abrem nado sincronizado para homens – CMIO Esportes

Homens poderão disputar o esporte nas Olimpíadas pela primeira vez em Paris 2024

Os competidores masculinos poderão participar do nado sincronizado, agora conhecido como nado artístico, pela primeira vez na história olímpica nos Jogos de Paris 2024, após uma nova regra.

O esporte geralmente é praticado por equipes de oito, e o Comitê Olímpico Internacional (COI) decidiu que até dois homens podem estar em cada equipe daqui para frente.

Embora os homens possam participar da natação artística desde 2015 no Campeonato Mundial, é um esporte apenas para mulheres nas Olimpíadas desde que foi introduzido nos jogos de 1984 em Los Angeles.

Entre os que receberam a decisão estava o nadador italiano Giorgio Minisini, que conquistou duas medalhas de ouro em dueto misto mundial com Lucrezia Ruggiero em junho deste ano.

“A evolução do nosso esporte em direção à inclusão está avançando rapidamente,” disse Minisini. “Esta decisão do COI e da World Aquatics nos ajudará a nos tornar um exemplo para todo o movimento olímpico.”

O primeiro campeão mundial masculino no evento técnico misto inaugural do Campeonato Mundial, o americano Bill May, também elogiou a mudança.













“A inclusão de homens já foi considerada um sonho impossível”, disse May. “Isso prova que todos devemos sonhar grande. Os atletas masculinos resistiram.

“Agora, por meio de sua perseverança e da ajuda e apoio de tantos, todos os atletas podem ficar lado a lado igualmente, buscando a glória olímpica.”

Nem todo mundo está convencido, no entanto, com o ex-campeão mundial Varvara Subbotina, da Rússia, dizendo que a estética das pernas masculinas significa que o esporte é mais adequado apenas para mulheres.

“Para mim, o nado sincronizado é apenas um esporte feminino. Ponto final. Eu sempre disse isso e continuarei a dizê-lo”. o jovem de 21 anos enfatizou em entrevista ao Sport-Express. “Anteriormente, havia proibições estranhas [in some sports] para as mulheres, eu concordo.

“Por que as meninas não podem pular de esqui? Se treinam, se preparam. Isso provavelmente é conservadorismo excessivo, aqui não consigo entender totalmente o desejo de ‘segurança’”, ela adicionou.

“Mas se voltarmos ao nado sincronizado, é muito mais estético ver como as pernas das mulheres saem da água, e não as dos homens. Pelo menos por isso, vale a pena deixar nosso esporte exclusivamente para mulheres.”