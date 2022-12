Fifa investiga após reação negativa sobre travessuras da Copa do Mundo de chef famoso – CMIO Esportes

Salt Bae foi visto importunando jogadores argentinos para fotos após o triunfo do título

A FIFA lançou uma investigação sobre como o famoso chef turco Salt Bae conseguiu acesso ao campo para se juntar a jogadores argentinos nas comemorações da Copa do Mundo no Catar.

O chef turco, cujo nome verdadeiro é Nusret Gokce, foi visto beijando o troféu da Copa do Mundo e pedindo fotos com jogadores no Estádio Lusail no domingo, depois que a Argentina derrotou a França nos pênaltis.

Vários jogadores foram obrigados a tirar fotos, embora Lionel Messi parecesse esnobar Salt Bae. Imagens online mostraram algumas interações estranhas enquanto o chef tentava colocar as mãos no troféu icônico.

A Fifa respondeu à confusão generalizada e à reação dos torcedores, emitindo um comunicado na quinta-feira.

“Após uma revisão, a FIFA estabeleceu como os indivíduos obtiveram acesso indevido ao campo após a cerimônia de encerramento no estádio Lusail em 18 de dezembro. A ação interna apropriada será tomada”, a mensagem declarada.

As regras da FIFA normalmente determinam que apenas um grupo seleto de pessoas pode tocar no famoso troféu de ouro, incluindo jogadores e chefes de estado.

Salt Bae, 39, compartilhou uma série de imagens e vídeos de si mesmo ao lado de jogadores argentinos com seus 49,9 milhões de seguidores no Instagram após a final.

Mas as cenas causaram perplexidade sobre como ele conseguiu se juntar às comemorações e percorrer o campo à vontade.

Salt Bae se tornou uma estrela viral em 2017 por seu método extravagante de temperar e preparar carne em seus restaurantes.

Sua rede ‘Nusr-Et’ de restaurantes sofisticados pode ser encontrada em cidades como Dubai e Nova York, e costuma ser frequentada por celebridades.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, já foi visto visitando um de seus restaurantes em Dubai, elogiando-o como “o melhor dos melhores.”

O cardápio pode custar milhares de dólares aos clientes e inclui seu notoriamente indulgente bife tomahawk envolto em folha de ouro.

Salt Bae foi um rosto regular na Copa do Mundo de 2022 no Catar, e em um jogo foi visto posando nos assentos VIP com Infantino e uma série de lendas do futebol brasileiro.