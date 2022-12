Ovechkin quebra recorde da NHL – CMIO Esportes

A espera continua para que Alexander Ovechkin alcance o segundo lugar na tabela de pontuação de todos os tempos da NHL, embora a estrela russa tenha quebrado um recorde na quinta-feira ao se tornar o líder de todos os tempos da liga em chutes a gol.

Ovechkin não conseguiu marcar pelo quarto jogo consecutivo, o que significa que ele continua com 800 gols na NHL em sua carreira – apenas um atrás de Gordie Howe na lista de todos os tempos.

Mas o ala russo deu duas assistências na vitória do Capitals sobre o Ottawa Senators por 3 a 2 na prorrogação, também alcançando um marco histórico de chutes a gol com um esforço no terceiro período.

O chute a gol elevou a contagem de Ovechkin para 6.210 em 1.309 jogos da NHL – ultrapassando a lenda canadense Ray Bourque como recorde da liga. O defensor Bourgue conseguiu 6.209 chutes a gol em sua carreira de 1.612 jogos.













Quando a ação terminou no Canadian Tire Centre, Ovechkin aumentou sua contagem para 6.211. A liga começou a registrar estatísticas de chutes a gol a partir da temporada 1959-60, e Ovechkin e Bourque são os únicos jogadores a ultrapassar a marca de 6.000.

Apesar de ter que esperar por um gol indescritível que o levaria ao segundo lugar ao lado de Howe na lista de todos os tempos, Ovechkin disse que não estava muito preocupado.

“Se eu estivesse jogando lá fora e [got] zero chances, sim, eu ficaria preocupado,” disse o jogador de 37 anos, conforme citado pela ESPN.

“Mas eu tenho chances. O goleiro deles jogou bem e agora é importante somar os dois pontos e seguir na classificação”.

Ovechkin terá a chance de atingir a marca de 801 gols quando o Capitals receber o Winnipeg Jets em Washington na noite de sexta-feira.

Os Capitals estão atualmente em quinto lugar na classificação da Divisão Metropolitana, três pontos atrás do Pittsburgh Penguins e do New York Rangers.