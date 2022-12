‘Foguete Russo’ forçado a sair da final nacional – CMIO Esportes

A medalhista olímpica Alexandra Trusova foi forçada a se retirar do Campeonato Russo de Patinação Artística devido a uma doença. O jovem de 18 anos seria uma das principais atrações do evento em Krasnoyarsk.

A remoção de Trusova da lista de participantes foi confirmada na sexta-feira. Ela havia participado do treino na quinta-feira, mas não se sentia bem.

“Infelizmente, por motivo de doença, vou perder o campeonato russo. Estou ansioso para vê-lo no gelo na próxima vez. Obrigado a todos pelo apoio,” o patinador artístico escreveu nas redes sociais.

A RT Russian informou que Trusova tinha uma temperatura de 39,4 °C (102,9 °F) na manhã de sexta-feira e foi avisada pelos médicos para não competir.













Apelidada de ‘The Russian Rocket’ e ‘Quad Queen’ por suas rotinas notáveis, Trusova foi definida para ser uma das principais atrações para os fãs no Campeonato Russo na cidade siberiana de Krasnoyarsk, onde a competição feminina começa na sexta-feira.

Trusova ganhou a prata olímpica nos Jogos de Pequim em fevereiro e é medalhista de bronze no Campeonato Mundial, entre vários outros prêmios. Ela ganhou a prata no Campeonato Russo no ano passado em São Petersburgo.

Sua ausência em Krasnoyarsk segue a retirada do popular astro masculino Mark Kondratiuk, que é o namorado de Trusova.

Kondratiuk havia competido no programa curto masculino no início da semana, terminando em 12º lugar, e esteve ausente nas rotinas livres. Mais tarde, foi relatado que ele estava lutando contra uma lesão.

Apesar da desistência de Trusova, os torcedores de Krasnoyarsk terão a chance de ver um campo feminino repleto de talentos, que inclui Kamila Valieva – a atual campeã e medalhista de ouro olímpica no evento por equipes em Pequim – e a ex-campeã mundial Elizaveta Tuktamysheva.

A campeã olímpica Anna Shcherbakova está desaparecida, pois ela continua se recuperando de uma operação no joelho.

Enquanto isso, os patinadores russos continuam banidos de eventos internacionais pela ISU por causa do conflito na Ucrânia.

A Federação Russa de Patinação Artística realizou sua própria série de eventos do Grande Prêmio como alternativa, que culminará nas finais em Sochi em março.