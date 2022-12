Goleiro argentino zomba do ‘bebê’ Mbappé em desfile da Copa do Mundo — CMIO Esportes

O vencedor da Copa do Mundo Emiliano Martinez continuou sua provocação brutal ao rival derrotado Kylian Mbappé, com o goleiro argentino visto segurando uma boneca com uma foto do rosto do atacante francês em um desfile de vitória na terça-feira.

Martinez embalou a boneca e a segurou no alto enquanto os jogadores argentinos percorriam as ruas lotadas de Buenos Aires em um ônibus aberto.

O arremessador sem camisa atacou Mbappé enquanto estava ao lado de Lionel Messi, companheiro de equipe do atacante no Paris Saint-Germain.

Anteriormente, Messi havia sido visto pegando o que parecia ser uma boneca Teenage Mutant Ninja Turtle lançada contra ele por um fã. O capitão argentino riu antes de jogá-lo de volta.

Mbappé foi comparado a personagens da popular série de desenhos animados, algo que ele e seus companheiros menosprezaram no passado.

A escavação com a boneca é o segundo golpe que Martinez deu em Mbappé nos últimos dias.

Após a final da Copa do Mundo no Estádio Lusail, no Catar, Martinez pediu aos companheiros no vestiário que fizessem um simulado “minuto de silêncio” para Mbappé.

A rivalidade parece resultar de comentários feitos antes do torneio no Catar, quando Mbappé sugeriu que as nações europeias estariam mais preparadas ao jogar mais. “partidas de alto nível.”

O goleiro do Aston Villa, Martinez, reagiu dizendo: “Ele nunca jogou na América do Sul. Quando você não tem essa experiência, pode ser melhor não falar sobre isso. Mas isso não importa. Somos uma grande equipa, reconhecida como tal.”













Alguns fãs acharam que a provocação foi longe demais, descrevendo-a como “desavergonhado” de Martinez e observando que Mbappé havia colocado quatro gols à sua frente durante a final – incluindo seu esforço na disputa de pênaltis.

Mbappé, por sua vez, comemorou seu 24º aniversário em circunstâncias mais sombrias na terça-feira, depois que a França não conseguiu reter o título da Copa do Mundo, apesar de seu hat-trick na final.

A estrela marcou dois gols dramáticos no final para arrastar a França de volta ao jogo em 2–2, antes de empatar novamente na cobrança de pênalti para fazer o 3–3 na prorrogação.

Isso fez de Mbappé apenas o segundo jogador a marcar um hat-trick em uma final de Copa do Mundo, e o primeiro desde 1966.

O atacante marcou seu gol na disputa de pênaltis, mas as esperanças da França acabaram quando Martinez defendeu de Kingsley Coman e Aurelien Tchouameni errou seu chute após jogos mentais do goleiro argentino.

Martinez, 30, também fez uma defesa sensacional nos momentos finais da prorrogação, quando negou Randal Kolo Muani com uma perna esquerda estendida.

Martinez foi premiado com a Luva de Ouro de melhor goleiro do torneio, causando mais polêmica ao fazer um gesto grosseiro com o troféu.

Ele recebeu elogios, no entanto, por se esforçar para consolar o vencedor da Chuteira de Ouro Mbappé em campo no Lusail Stadium após a partida.

O desfile da vitória da Argentina levou milhões às ruas de Buenos Aires na terça-feira. A equipe foi forçada a abandonar a rota do ônibus e, em vez disso, foi evacuada em helicópteros para sobrevoar a cidade.