Proprietário da NBA ‘desonrado’ encontra comprador recorde para franquias – CMIO Esportes

O proprietário da NBA, Robert Sarver, anunciou que vendeu sua participação majoritária nas franquias de basquete Phoenix Suns e Mercury por um recorde de US$ 4 bilhões para o credor hipotecário Mat Ishbia.

Sarver revelou em setembro que venderia o Suns e o Mercury, que jogam na NBA e sua contraparte feminina, a WNBA, respectivamente, depois que a NBA revelou suas descobertas em uma investigação de 10 meses sobre sua conduta.

A investigação foi desencadeada por uma reportagem da ESPN em novembro do ano passado que detalhou acusações de racismo e misoginia durante seus 17 anos como proprietário.

Em 13 de setembro, Sarver foi multado em $ 10 milhões e suspenso por um ano antes que a indignação o levasse a anunciar que estava vendendo o Suns e o Mercury.













Sarver encontrou um comprador em Ishbia que é bem conhecido pela liga e seu comissário Adam Silver, depois de desenvolver relacionamentos com uma série de proprietários da NBA.

“Estou extremamente animado para ser o próximo Governador dos Phoenix Suns e Mercury,” Ishbia disse em um comunicado publicado no site do Suns.

“Ambas as equipes têm uma base de fãs incrivelmente dinâmica e adorei experimentar a energia do Valley nos últimos meses.”

A aquisição de mais de 50% das equipes pela Ishbia inclui todas as participações de Sarver mais uma parte daquela que pertencia a sócios minoritários. O irmão de Ishbia, Justin Ishbia, também fará um investimento significativo nas franquias.

Ishbia, que é o presidente e CEO da United Wholesale Mortgage, esteve no mercado para uma equipe da NBA ou da NFL nos últimos anos e finalmente conseguiu um acordo para o Suns.

A venda recorde é a mais recente nas avaliações crescentes das franquias da NBA. Em 2014, Steve Balmer comprou o LA Clippers por US$ 2 bilhões antes de Tilman Fertitta pagar US$ 2,2 bilhões pelo Houston Rockets em 2017.

Joe Tsai entregou US$ 2,35 bilhões para o Brooklyn Nets em 2019, com o LA Lakers avaliado em US$ 5 bilhões antes de o proprietário do Chelsea e Los Angeles, Todd Boehly, pagar aproximadamente US$ 1,35 bilhão por uma participação de 27% em junho do ano passado.

Sarver disse em seu comunicado anunciando a venda que Ishbia “é o líder certo para construir legados de franquia de vitórias e apoio da comunidade e conduzir os Suns e Mercury para a próxima era.”

A corrida de 18 anos de Sarver com o Suns termina com a venda depois que ele pagou um recorde de $ 401 milhões por eles de Jerry Colangelo em 2004.

Ele foi forçado a vender seus dois times depois que patrocinadores como o PayPal começaram a desistir em meio à disputa de racismo e misoginia, e disse que não queria “ser uma distração” ao colocá-los no mercado.

“Quero o melhor para essas duas organizações, os jogadores, os funcionários, os torcedores, a comunidade, meus colegas proprietários, a NBA e a WNBA.” ele insistiu.

“Em nosso clima implacável atual, tornou-se dolorosamente claro que qualquer bem que eu tenha feito, ou ainda possa fazer, é superado por coisas que eu disse no passado.”

Sarver lamentou que as descobertas da investigação pudessem “ofuscam quase duas décadas de construção de organizações que uniram as pessoas.”

“Como homem de fé, acredito na expiação e no caminho para o perdão. Eu esperava que a suspensão de um ano do comissário me desse tempo para me concentrar, fazer as pazes e remover minha controvérsia pessoal dos times que eu e tantos torcedores amamos. ele adicionou.