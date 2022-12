Usyk e Fury concordam em lutar – promotor – CMIO Esportes

WBC campeão dos pesos pesados ​​Tyson Fury e WBA, IBF, WBO e campeão IBO Aleksandr Usyk concordaram em enfrentar uns aos outros em uma luta indiscutível, de acordo com o promotor americano de Fury, Bob Arum.

Arum, que é o chefe do Top Rank, disse à Sky Sports que nem Fury nem Usyk farão qualquer outra luta antes de se encontrarem em 2023.

“Os dois lutadores concordaram em lutar um contra o outro a seguir,” Arum disse à emissora britânica.

“Com Fury e Usyk, estamos lidando com dois adultos, não muito [rubbish] vai e volta. Usyk é um bom amigo meu, ele é muito inteligente e Tyson é o Superman, tanto como atleta quanto como intelecto.

“Então eles querem a luta. Ambos querem a luta e então haverá muito pouco, se houver, [messing] por aí. Então, seremos capazes de fazer isso acontecer.

“Estou muito, muito confiante. Como eu disse, os lutadores concordaram em lutar um contra o outro sem nenhuma luta interina. Acrescentou Arum.













Arum explicou que a única questão que resta é “qual é a data e qual é o site,” com um local no Reino Unido ou na Arábia Saudita previamente anunciado nos primeiros meses de 2023.

“Mas essa luta com certeza vai acontecer e vai acontecer nos primeiros quatro meses do ano que vem. Estamos avaliando algumas ofertas significativas do Oriente Médio e também há a possibilidade de fazer a luta no Reino Unido em Wembley [stadium] com uma enorme multidão de 95.000 presentes”, Arum explicou.

“Os lutadores têm uma vida relativamente curta e o dinheiro é importante. Portanto, se o dinheiro que nos foi proposto for real, isso deve ser levado em consideração.”

“Voltar a Wembley e fazer uma luta para 95.000 pessoas para mim realmente mexe com o sangue. disse Arum, que co-promoveu a vitória por nocaute do Fury sobre o rival doméstico Dillian Whyte em abril deste ano no estádio nacional inglês. “Seria uma loucura. Seria simplesmente maravilhoso.”













De acordo com Arum, uma decisão final não deve demorar muito. “Vamos resolver tudo” Arum disse, esperando ter um acordo sobre a linha “até o final do ano”.

Se fosse adiante, um sucesso de bilheteria garantido entre Fury e Usyk coroaria o primeiro campeão indiscutível dos pesos pesados ​​da era dos quatro cinturões.

Nas últimas semanas, no entanto, comissões como a WBA tentaram atrapalhar os trabalhos ao ordenar que Usyk fizesse uma defesa obrigatória contra Daniel Dubois.

Em novembro, Fury disse que uma luta contra Usyk estava no “topo da lista de compras” em 2023, mas ele também está aberto para enfrentar o campeão interino da WBO, Joe Joyce, em Wembley, se não der certo.

Depois que Fury realizou uma vitória de rotina sobre Derek Chisora ​​no Tottenham Hotspur Stadium no início de dezembro, ele chamou Usyk ao ringue para gritar obscenidades no rosto do ucraniano e desafiá-lo para um confronto.