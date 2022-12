Apenas uma oferta para Ronaldo – mídia — CMIO Esportes

O Al Nassr, da Arábia Saudita, é o único clube que fez uma proposta de contrato ao agente livre Cristiano Ronaldo, segundo a mídia espanhola.

O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro se separou do Manchester United antes da Copa do Mundo depois de uma entrevista contundente com Piers Morgan, na qual ele atacou o técnico Erik ten Hag e a hierarquia do clube da Premier League.

Ronaldo foi fotografado chorando no Estádio Al Thumama depois que Portugal foi eliminado nas quartas de final do Catar 2022 pelo Marrocos.

Nas redes sociais, ele escreveu que seu sonho de Copa do Mundo havia acabado. Dada a sua idade, 37, é improvável que ele tenha outra chance no torneio internacional da FIFA.

Mas depois de assistir ao rival Lionel Messi erguer o troféu pela primeira vez com a Argentina no domingo, Ronaldo pretende buscar mais glória em nível de clube.













Como supostamente aconteceu no verão, quando ele entregou um pedido de transferência em Old Trafford, Ronaldo não foi inundado com ofertas para seu próximo possível empregador, de acordo com a mídia espanhola.

Na quarta-feira, o jornal esportivo As informou que Ronaldo, que atualmente está em Abu Dhabi pensando em seus próximos passos, tem apenas uma oferta formal por seus serviços.

Isso veio de Al Nassr na Arábia Pro League. E embora supostamente ofereça a ele € 200 milhões (US$ 212 milhões) por ano, Ronaldo tem que considerar a proposta com cuidado, pois aceitar é basicamente uma admissão de que ele está no topo e já está no caminho da aposentadoria.

Ao contrário das afirmações feitas pela publicação rival de As na capital espanhola Marca, a equipe de Ronaldo nega categoricamente que Ronaldo tenha aceitado qualquer oferta.

O Al Sadd, do Catar, também demonstrou interesse em Ronaldo. No entanto, na expectativa de fazer a contratação histórica, o Al Nassr liberou a camisa número ‘7’, que agora é vista pelos torcedores do clube em Riad com o nome de Ronaldo nela.

De 11 a 15 de janeiro, Riad sediará a Supercopa da Espanha, onde o Real Madrid, ex-clube de Ronaldo, tentará manter o título conquistado em 2021.













Com os holofotes na capital saudita, foi sugerido que o Al Nassr poderia aproveitar a oportunidade para anunciar Ronaldo como sua aquisição principal.

“Do meu ponto de vista, a situação de Cristiano é uma espécie de novela, mas uma promoção muito importante para o Al Nassr. explicou o técnico espanhol do Al Nassr, Rudi García, ao As na semana passada.

Conforme relatado pela SSC Sports, o presidente do clube, Musalli Al-Muammar, está de boca fechada sobre a abordagem de Ronaldo e negou qualquer negociação contratual.

“Quem é Ronaldo? Eu não o conheço,” Al-Muammar brincou com os repórteres quando questionado recentemente sobre o assunto.

“Ronaldo não negociou conosco porque estava ocupado com a Copa do Mundo. Pelo que sei, não só conosco, mas com outros clubes também. Não esperávamos que ele tomasse uma decisão no meio do torneio”, afirmou. ele adicionou.

“Desejo a Cristiano tudo de melhor em qualquer escolha que ele fizer.”