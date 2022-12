COI sugere que o boxe será retirado das Olimpíadas de Paris – CMIO Esportes

O Comitê Olímpico Internacional (COI) disse que o boxe pode ter que ser cancelado das Olimpíadas de Paris 2024 devido à Associação Internacional de Boxe (IBA) não mostrar “nenhum interesse real” no futuro do esporte.

O COI está organizando eventos de qualificação para o boxe na próxima edição dos Jogos de verão e não o incluiu no programa inicial para os Jogos de Los Angeles 2028 enquanto espera que a IBA faça reformas.

Um porta-voz do COI disse na quinta-feira que as preocupações com o IBA e como ele é administrado – incluindo uma aparente dependência financeira da gigante russa de gás Gazprom – significam que ele “pode ter que incluir o cancelamento do boxe para os Jogos Olímpicos Paris 2024” em decisões posteriores.

“O recente Congresso da IBA mostrou mais uma vez que a IBA não tem interesse real no esporte do boxe e dos boxeadores, mas apenas em seu próprio poder”, disse o porta-voz.













“As decisões e discussões para manter os boxeadores longe das eliminatórias olímpicas e dos Jogos Olímpicos não podem ser entendidas de maneira diferente.”

A IBA é atualmente chefiada pelo empresário russo Umar Kremlev. No congresso no início deste mês, Kremlev perguntou aos delegados se eles desejavam estender seu atual contrato de patrocínio com a Gazprom e recebeu respostas positivas.

O porta-voz do COI disse que, ao estender seu acordo com a Gazprom, a IBA demonstrou “nenhuma vontade de entender os problemas reais.”

“A extensão do contrato de patrocínio com a Gazprom como o único patrocinador principal da IBA reforça as preocupações, que o COI tem expressado desde 2019 repetidas vezes”, disse. explicou o porta-voz.

“Este anúncio confirma que o IBA continuará a depender de uma empresa amplamente controlada pelo governo russo.”

O porta-voz especificou que o COI também tem preocupações sobre como a IBA lidou com uma decisão do Tribunal de Arbitragem (CAS) que considerou o candidato presidencial holandês Boris van der Vorst injustamente impedido de se opor a Kremlev.

Em setembro, um congresso extraordinário da IBA votou contra a realização de novas eleições, o que foi efetivamente um voto de confiança para Kremlev.













“O COI terá que levar tudo isso em consideração quando tomar novas decisões, que podem – após esses últimos desenvolvimentos – incluir o cancelamento do boxe para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.”

No início deste mês, Roy Jones Jr, grande ex-pound-for-pound, liderou protestos em uma reunião do Conselho Executivo realizada na Olympic House em Lasaunne, Suíça, com slogans como “sem boxe sem IBA” e “não há Olimpíadas sem boxe” na tela.