Argentina merece vencedores da Copa do Mundo, diz Putin – CMIO Esportes

O presidente russo, Vladimir Putin, revelou que estava entre os milhões em todo o mundo que assistiram à dramática conclusão da final da Copa do Mundo de domingo, quando a Argentina venceu a França na disputa de pênaltis.

“Quanto ao jogo, assisti desde o momento em que o placar já estava 2 a 2”, Putin disse a repórteres após uma reunião com o colega bielorrusso Alexander Lukashenko em Minsk na segunda-feira.

“Eu assisti a prorrogação. Então, é claro, não resisti em ligar para o presidente [of Argentina, Alberto Fernandez] para parabenizá-lo.”

Putin disse que a Argentina é um verdadeiro “país do futebol” em todos os sentidos, acrescentando que a população “amam seus jogadores, incluindo os líderes. Acho que eles mereceram essa vitória.”













O presidente russo elogiou ambas as equipes por produzirem uma partida emocionante no Lusail Stadium, no Catar.

A Argentina parecia em casa e seca com uma vantagem de 2 a 0 se aproximando dos últimos dez minutos da partida, mas a França revidou com dois gols no espaço de dois minutos do atacante Kylian Mbappé.

O capitão argentino Lionel Messi voltou a colocar seu time na frente nos acréscimos, mas Mbappé empatou novamente e levou o jogo para os pênaltis.

Seria o dia da Argentina, que venceu por 4 a 2 o atual campeão na disputa de pênaltis.

“Ambas as equipes jogaram de forma brilhante, então devo dizer um grande obrigado a elas,” acrescentou Putin.

“Houve tanto drama, eles lutaram até o último segundo. Eles lutaram muito dignamente. Mas o mais forte [team] Ganhou.”

A vitória da Argentina no Catar foi a terceira conquista da Copa do Mundo no total, após as vitórias em 1978 e 1986.

O capitão Messi finalmente imitou o falecido Diego Maradona ao levar o país a um tão esperado título, provocando cenas de júbilo entre o grande contingente argentino no Catar e milhões de outros na América do Sul.

Putin esteve presente na final anterior da Copa do Mundo realizada em Moscou em 2018, quando a França derrotou a Croácia para erguer o troféu pela segunda vez em sua história.