‘Impossível’ para o esporte mundial se desenvolver sem a Rússia – ministro — CMIO Esportes

Oleg Matytsin descreveu as restrições impostas aos atletas de seu país como ‘sem precedentes’

O esporte global não pode esperar se desenvolver sem a participação de atletas russos, de acordo com o ministro do Esporte, Oleg Matytsin. Ele acrescentou que os laços devem ser mantidos entre seu país e as federações internacionais, apesar das proibições atuais impostas à Rússia.

“A Rússia é uma parte importante do esporte internacional. Cada comitê (na Rússia) está fazendo todo o possível para manter o diálogo com a comunidade internacional”, Matytsin disse em uma assembléia de autoridades olímpicas russas em Moscou na terça-feira, conforme citado pela Match TV.

“Vemos da comunidade internacional um entendimento de que sem a Rússia o desenvolvimento do esporte internacional é impossível. Esse aspecto precisa receber a máxima atenção, porque 2024 está chegando”, acrescentou o ministro, referindo-se aos Jogos Olímpicos de Paris daqui a pouco mais de 18 meses.













Atletas russos e bielorrussos continuam afastados de grandes competições em uma ampla variedade de esportes, seguindo uma recomendação do Comitê Olímpico Internacional (COI) emitida em fevereiro por causa do conflito na Ucrânia.

Sinais recentes indicaram uma mudança de postura do COI. Após uma cúpula na Suíça no início de dezembro, a organização anunciou que exploraria propostas de autoridades asiáticas que permitiriam o retorno de atletas russos e bielorrussos sob status estritamente neutro.

A presidente do Comitê Olímpico e Paraolímpico dos EUA, Susanne Lyons, confirmou posteriormente que sua organização estava entre as que apoiaram as etapas.

Matytsin descreveu os últimos 10 meses como “difícil” para o esporte russo em meio “sanções sem precedentes”. No entanto, ele disse que a situação também oferece oportunidades.

“Tenho certeza de que o período de sanções e restrições também é um período de oportunidade. Precisamos olhar mais de perto as nossas reservas, as nossas competições nacionais. Estamos aumentando a competição, principalmente para os jovens atletas”, disse Matytsin.

“Muitos de vocês (federações esportivas russas) estão sob sanções, mas peço que não percam o diálogo com as federações internacionais. Comunique-se o mais próximo e frequente possível com os colegas … Com certeza mostraremos as conquistas para as quais estamos nos preparando ativamente ”, acrescentou o ministro.