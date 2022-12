Messi é forçado a se esconder durante desfile da Copa do Mundo (VÍDEO) — CMIO Esportes

Lionel Messi e seus companheiros de seleção da Argentina fizeram a barba por pouco em Buenos Aires enquanto comemoravam seu triunfo na Copa do Mundo.

Seguindo para a sede da Associação Argentina de Futebol (AFA) em um ônibus aberto, Messi e seus companheiros de equipe Leandro Paredes, Angel Di Maria, Rodrigo De Paul e Nicolas Otamendi foram forçados a se esquivar de um perigo iminente, pois estavam quase amarrados pela fiação elétrica que normalmente atravessa as ruas da América do Sul.

Do quinteto, Paredes saiu pior e perdeu o boné no clipe que foi compartilhado pela ESPN Argentina e já foi visto mais de 1 milhão de vezes.

O item com certeza se tornou uma peça preciosa de memorabilia por um dos milhares de presentes que estavam lá para dar uma olhada nos jogadores que gravaram seu nome no folclore do futebol argentino.

¡CUIDADO CON LOS CABLES MUCHACHOS! Insólito momento en la llegada de los campeones del mundo a Argentina. Se le voló la gorra a Leandro Paredes. pic.twitter.com/mUfGmOTQdU — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) 20 de dezembro de 2022

Messi e seus companheiros de seleção da Argentina receberam as boas-vindas como heróis no aeroporto de Buenos Aires após sua dramática terceira vitória na Copa do Mundo no Catar.

A Alviceleste liderou a atual campeã França por 2 a 0, antes de Kylian Mbappé empatar com dois gols de 97 segundos a 10 minutos do fim.

Messi colocou a Argentina na frente novamente aos 108 minutos da prorrogação, mas Mbappé empatou com um pênalti no final da partida para forçar uma disputa de pênaltis que os homens de Messi venceram por 4 a 2 graças ao heroísmo do carismático goleiro Emi Martinez.

A equipe argentina pousou em casa no Aeroporto Internacional de Ezeiza por volta das 2h20, horário local, na manhã de terça-feira, após um voo de 21 horas que parou para reabastecer em Roma.

Para o deleite da multidão, Messi, sete vezes vencedor da Bola de Ouro, emergiu do avião com o troféu da Copa do Mundo a reboque, que ele levantou no alto.

Ele e o técnico Lionel Scaloni acenaram para as massas e se juntaram a outros nomes do momento, como o artilheiro Di María, que dobrou a vantagem da Argentina 13 minutos depois que um pênalti de Messi colocou-os à frente aos 23 minutos, e o goleiro Martinez, que teve uma forte recepção.

O autocarro especial descapotável montado pela AFA, e que teve “Campeões do Mundo” escrito ao lado, esperava os jogadores na pista.

Depois que eles entraram, ele percorreu Buenos Aires, o que fez com que os fãs inundassem as ruas da capital para saudar seus heróis enquanto fogos de artifício enchiam o céu.

Em um clipe, milhares cercam o veículo enquanto o meio-campista De Paul registra e dá uma volta no momento com seus companheiros de equipe exibindo o troféu e acenando para as massas.

🇦🇷🤣👏🏻 “DALE CAMPEOOOOON, DALE CAMPEOOOOON” Rodrigo De Paul, enloquecido en el micro de los campeones del mundo tras su llegada a la Argentina. pic.twitter.com/BacmHKom2p — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) 20 de dezembro de 2022

Uma atmosfera de festa também prevalecia do lado de fora da sede da AFA, com torcedores batendo tambores e cantando canções para marcar a primeira Copa do Mundo de seu país desde 1986, quando Diego Maradona os levou até o México.

Muitos foram vistos vestindo a camisa ’10’ de Messi, além da de Maradona.

Mais tarde na terça-feira, os jogadores da Argentina devem levar o troféu em uma turnê por Buenos Aires e pontos de interesse como o icônico Obelisco no centro da cidade, onde se diz que um milhão de pessoas se reuniram após o triunfo de domingo.

Os integrantes do elenco já haviam começado a festa nos vestiários do Lusail Stadium e continuaram no avião de volta à América do Sul.

Como mostra um vídeo do Instagram compartilhado pelo lateral-esquerdo Nicolas Tagliafico, os jogadores agora mudaram a letra do canto do terraço ‘Muchachos’ (‘Boys’) e cantaram com entusiasmo enquanto tocavam tambor e prato.

A música já falou sobre o sonho de conquistar um terceiro título, mas agora que isso foi feito, suas palavras agora dizem: “A final com a Alemanha [in 2014], chorei por 8 anos, mas acabou. Porque esse ano no Catar, final com os franceses, papai ganhou de novo.

“Rapazes! Agora só falta comemorar, já ganhamos o terceiro Messi forced to duck for cover during World Cup parade (VIDEO) — RT Sport Newsjá somos campeões mundiais!

“E dizemos a Diego que descanse em paz, com Don Diego e La Tota (pais de Maradona), por toda a eternidade.”

Embora Messi provavelmente não esteja por perto para tentar conquistar o quarto título, já que já completou 35 anos, ele prometeu continuar jogando pela Argentina como campeão mundial e pode fazer a defesa da Copa América em 2024, considerando seu rival de geração, Cristiano Ronaldo. apresentado no Qatar 2022 aos 37 anos.

Scaloni deixou a porta aberta para Messi e disse que “deve ter vaga na próxima Copa do Mundo”. “Se ele quiser continuar jogando, o ’10’ sempre será dele” o técnico acrescentou após a vitória contra a França.