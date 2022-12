Messi ultrapassa ovo e bate recorde nas redes sociais — CMIO Esportes

Uma coleção de fotos que a lenda do futebol Lionel Messi postou depois de vencer a Copa do Mundo com a Argentina no domingo se tornou a postagem mais curtida de todos os tempos no Instagram.

O jogador de 35 anos completou seu troféu no Catar 2022, quando a Argentina derrotou a campeã França por 4 a 2 nos pênaltis, após um emocionante empate de 3 a 3 na prorrogação.

Poucas horas depois de Gonzalo Montiel acertar o pênalti da vitória contra Hugo Lloris no Estádio Lusail, Messi fez seu post de 10 fotos no Instagram liderado por uma foto dele sorrindo enquanto segurava o troféu da Copa do Mundo no alto.

Na tarde desta segunda-feira, a postagem já havia se tornado a mais popular já feita por um esportista, com mais de 46 milhões de ‘curtidas’.

Isso eclipsou uma foto que o rival Cristiano Ronaldo compartilhou de si mesmo e Messi jogando xadrez em um anúncio da Louis Vuitton no mês passado, que alcançou pouco mais de 42 milhões de ‘curtidas’.

A essa altura, a postagem de Messi ainda trazia a famosa foto de um ovo que alcançou “recorde mundial” status com 56,14 milhões de ‘curtidas’ após o upload original em 4 de janeiro de 2019.

Mas na manhã de terça-feira, depois que a Argentina recebeu as boas-vindas de um herói em Buenos Aires, Messi ultrapassou essa marca e atualmente tem 57,9 milhões de ‘curtidas’ e continua crescendo.

Outras fotos na postagem de Messi o mostraram beijando o troféu no pódio e sendo assediado por seus companheiros de equipe depois de cair no gramado quando o terceiro triunfo da Argentina na história do torneio foi confirmado.

“CAMPEÕES MUNDIAIS!!!!!!!,” Messi escreveu na legenda. “Tantas vezes sonhei, tanto quis que ainda não caiu a ficha, não acredito……

“Muito obrigado à minha família, a todos que me apoiam e também a todos [of those] que acreditou em nós. Demonstramos mais uma vez que os argentinos, quando lutamos juntos e unidos, são capazes de alcançar o que nos propusemos.

“O mérito é desse grupo, que está acima das individualidades. É a força de todos lutando pelo mesmo sonho, que também era o sonho de todos os argentinos… Conseguimos!!!” concluiu, acrescentando “Venha Argentina, f * ck !!!!!” antes de assinar.













Uma foto que Messi postou mais tarde com o troféu da Copa do Mundo no avião voltando para Buenos Aires está se aproximando de 44 milhões de curtidas e atualmente é a quarta na lista de todos os tempos.

Ronaldo pode ser eliminado por Messi novamente superando-o em outra lista de recordes, mas ele ainda pode se consolar com o sete vezes vencedor da Bola de Ouro, que o segue de alguma forma no total de seguidores no Instagram.

Messi tem atualmente 402 milhões contra 519 milhões dos portugueses.