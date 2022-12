Chefe do esporte faz previsões sobre o destino dos atletas russos – CMIO Esportes

Stanislav Pozdnyakov falou sobre as atuais proibições impostas ao seu país e quando elas poderão ser suspensas

O presidente do Comitê Olímpico Russo (ROC), Stanislav Pozdnyakov, disse que os atletas de sua terra natal podem descobrir em janeiro se poderão competir em eventos de qualificação para os Jogos de Paris 2024.

Atletas russos foram banidos de competições globais em vários esportes depois que o Comitê Olímpico Internacional (COI) emitiu uma recomendação em fevereiro após o início da operação militar na Ucrânia.

Quase 10 meses depois, os comentários feitos pelo presidente do COI, Thomas Bach, e os desenvolvimentos em uma recente Cúpula Olímpica na Suíça aumentaram as esperanças de que os atletas russos e bielorrussos possam ser liberados a tempo para as competições de qualificação para as Olimpíadas de Paris.

O COI disse que vai explorar propostas de autoridades olímpicas asiáticas que possam fornecer uma base para que esportistas da Rússia e da Bielo-Rússia retornem às competições internacionais sob status neutro.













Após uma reunião de autoridades olímpicas russas em Moscou na terça-feira, Pozdnyakov falou sobre quando uma decisão pode ser esperada do COI.

“Agora temos Natal, Ano Novo e feriados pela frente. Acho que a discussão desse assunto e a tomada de uma decisão ou mudança é possível na segunda quinzena de janeiro”, disse Pozdnyakov.

Pozdnyakov explicou que o “O cenário prioritário é que os atletas russos participem das Olimpíadas de 2024.”

Se não o fizerem, “Será implementado um cenário alternativo que prevê a participação total de atletas russos nos Jogos Olímpicos sem restrições até 2026.”

“Nesse sentido, desenvolvemos um programa de desenvolvimento do esporte olímpico, visando formar uma reserva esportiva e formar jovens.

“O objetivo é treinar uma nova geração de atletas para entrar nas três primeiras posições gerais nos próximos Jogos de Verão em Los Angeles depois de Paris,” acrescentou Pozdnyakov.

Pozdnyakov comentou que seria enganoso sugerir que a presença russa em Paris 2024 seria a mesma de Tóquio no ano passado, quando o ROC levou uma delegação de 450 pessoas à capital japonesa.

“Será menor em composição”, disse Pozdnyakov.

Em um tema mais amplo, Pozdnyakov argumentou que o Movimento Olímpico está sob ameaça devido à pressão da posição coletiva do Ocidente.

“Claro, esta situação é única não apenas para a Rússia, mas para todo o movimento olímpico”, disse. ele alegou.

“Essa pressão vem da posição coletiva do Ocidente, que, contrariando a Carta Olímpica, decide se os atletas podem ou não participar de competições, será proibido de cruzar territórios, negação de vistos e transferência de dinheiro pagamentos”, acrescentou Pozdnyakov.

“Embora o único critério para participação nas Olimpíadas seja o elemento esportivo. Então, em geral, o movimento olímpico está ameaçado.”

Pozdnyakov foi reeleito por unanimidade para um novo mandato como o único candidato nas eleições presidenciais do ROC na reunião de terça-feira.