Japão interrompe promoção de candidatura olímpica em meio a escândalo de corrupção – CMIO Esportes

A promoção da candidatura de Sapporo para sediar os Jogos Olímpicos de Inverno de 2030 será pausada pela cidade e pelo Comitê Olímpico do Japão (JOC) após os escândalos de corrupção em Tóquio 2020.

A agência de notícias Kyodo inicialmente afirmou que a promoção seria pausada “por um tempo” mas não deu mais informações.

Mais tarde, no entanto, o prefeito de Sapporo, Katsuhiro Akimoto, confirmou a notícia em uma coletiva de imprensa em Tóquio realizada em conjunto com o JOC, dizendo “devemos primeiro dissipar o mal-estar do público, em vez de avançar cegamente sem levar em conta as aparências.”

O desenvolvimento ocorre em meio a um crescente escândalo de corrupção relacionado aos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, realizados no ano passado.













A polícia do Japão invadiu os escritórios de várias agências de publicidade nos últimos meses como parte de uma investigação sobre subornos supostamente recebidos por um ex-membro do conselho olímpico de Tóquio 2020, Haruyuki Takahashi.

Takahashi foi preso sob suspeita de receber dinheiro de patrocinadores olímpicos, e várias outras prisões relacionadas a suposta manipulação de licitações levaram o prefeito de Sapporo a dizer que pode ser difícil para sua cidade realizar atividades promocionais nas atuais circunstâncias.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) decidiu adiar sua decisão sobre quem sediará as Olimpíadas de Inverno em 2030 no início deste mês, citando preocupações com as mudanças climáticas.

Sapporo e Salt Lake City, no estado americano de Utah, são as únicas cidades que atualmente se candidatam para sediar o espetáculo depois que outras desistiram.

Sapporo sediou originalmente as Olimpíadas de Inverno em 1972 e Salt Lake City 30 anos depois, em 2002.

Em junho de 2022, os manifestantes se reuniram em Tóquio e Sapporo para expressar sua oposição às ambições de sediar a edição de 2030 da competição.

A AP informou que 50 pessoas se reuniram em cada cidade e realizaram “Sem Olimpíadas” banners enquanto tentam argumentar seu caso com membros do público.

“O COI é um bando de ladrões. Gaste com bem-estar, não com os Jogos”, exigiu uma faixa erguida no famoso distrito de Shinjuku, na capital do país.

Houve uma oposição pública generalizada e persistente semelhante à hospedagem de Tóquio 2020 no Japão, que fracassou devido ao fato de poucos fãs terem permissão para participar de eventos com a pandemia ainda em vigor.

Tóquio assumindo custos extras e perdendo quase US $ 1 bilhão em vendas potenciais de ingressos levou alguns a concluir que o COI agora deve ao Japão, o que pode balançar a seu favor quando for tomada a decisão sobre se Sapporo deve sediar as Olimpíadas de Inverno.

Em 2026, as Olimpíadas de Inverno serão realizadas por Milão e Cortina d’Ampezzo.