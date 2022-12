Chefes do futebol francês prometem agir depois que estrelas abusaram racialmente – CMIO Esportes

Pelo menos dois jogadores foram visados ​​após a derrota na final da Copa do Mundo para a Argentina

A Federação Francesa de Futebol (FFF) prometeu apresentar uma queixa contra os responsáveis ​​por supostamente abusar racialmente dos jogadores da seleção nacional Kingsley Coman e Aurelien Tchouameni.

Os jogadores, de ascendência guadalupeana e camaronesa, respectivamente, erraram os pênaltis na decisão da Copa do Mundo, que a Argentina venceu por 4 a 2 no Catar no domingo.

A BBC disse que a dupla foi abusada racialmente e a FFF confirmou o relatório ao divulgar uma declaração sobre o assunto.

“Após a final da Copa do Mundo, vários jogadores da seleção francesa foram alvo de comentários racistas e de ódio inaceitáveis ​​nas redes sociais.

“A FFF condena-os e vai apresentar queixa contra os responsáveis” acrescentou.

Após a final da Copa do Mundo, vários jogadores da seleção francesa foram alvo de comentários racistas e de ódio inaceitáveis ​​nas redes sociais. A FFF os condena e vai apresentar queixa contra os responsáveis. pic.twitter.com/Y4TG65vPJ8 — Equipe francesa ⭐⭐ (@FrenchTeam) 20 de dezembro de 2022

O clube de Coman, o Bayern de Munique, expressou seu apoio ao atacante, que viu seu chute ser defendido pelo goleiro argentino Emi Martinez.

“O FC Bayern condena veementemente os comentários racistas feitos contra Kingsley Coman. o clube da Bundesliga da Baviera tuitou.

“A família FC Bayern está com você, King. O racismo não tem lugar no esporte ou em nossa sociedade.”

Em uma postagem no Twitter, o meio-campista do Real Madrid Tchouameni chamado para a unidade e notou que vai “leve um tempo para digerir a amargura e a frustração.”

“Tentamos de tudo. Não funcionou e eu sou o primeiro a lamentar. Estou convencido de que o futuro do Les Bleus é brilhante, especialmente se pudermos contar com você”, disse. ele adicionou.

O atacante francês Kylian Mbappé, que marcou um hat-trick na final e deixou o Catar com a Chuteira de Ouro como artilheiro do torneio, também foi alvo de abuso racista, disse a AP citando a ministra da igualdade de gênero da França, Isabelle Rome.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Trolls racistas enfrentam banimento de futebol de 10 anos

O abuso racista sofrido pelas estrelas francesas segue-se ao trio negro inglês Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka após a final da Euro 2020 no ano passado.

Todos os três jogadores erraram seus pênaltis quando a Inglaterra perdeu por 3 a 2 na disputa de pênaltis para a Itália em Wembley.

Na véspera do Mundial do Qatar 2022, a FFF teve de condenar as mensagens racistas enviadas ao companheiro de equipa de Tchouameni no Real Madrid, Eduardo Camavinga, na sequência de acusações de que este teria sido o responsável por uma lesão sofrida por Christopher Nkunku num treino que acabou com as suas esperanças de disputar o torneio .