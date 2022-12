Lenda do tênis quebra silêncio após deportação do Reino Unido — CMIO Esportes

Boris Becker disse que se sentiu um ‘ninguém’ durante seu período em uma prisão britânica

Boris Becker deu sua primeira entrevista em casa, na Alemanha, depois de ser libertado de uma prisão britânica no início deste mês.

O seis vezes vencedor do Grand Slam foi preso em abril por esconder £ 2,5 milhões (US$ 3,03 milhões) em ativos depois de se declarar falido, e foi libertado da prisão na semana passada.

Ele foi inicialmente enviado para a prisão Wandsworth em Londres e agora falou sobre suas experiências em uma entrevista que será exibida na televisão alemã na noite de terça-feira.

O tablóide local Bild publicou trechos da entrevista com Sat 1, na qual Becker disse que era um “ninguém” na prisão onde ninguém deu “as**t” sobre suas façanhas no tênis.

Durante seus 231 dias atrás das grades, porém, ele teve tempo para refletir sobre sua vida e afirma ter redescoberto seu lado humano.













“Na prisão você não é ninguém. Você é apenas um número. O meu era A2923EV. Eu não me chamava de Boris, eu era um número. E ninguém dá a mínima para quem você é,” disse Becker.

“Acho que redescobri o humano em mim, a pessoa que um dia fui. Aprendi uma dura lição. Um muito caro. Um muito doloroso. Mas a coisa toda me ensinou algo muito importante e valioso. E algumas coisas acontecem por um bom motivo.”

Becker descreveu a comida em Wandsworth como ruim, onde as porções eram muito pequenas e as atividades de lazer eram escassas.

Também houve muita violência antes de ele ser transferido para a prisão de Huntercombe, em Oxfordshire, em maio, onde pôde treinar regularmente.

Ele trabalhou como assistente do treinador da prisão lá e ajudou outros presos com sua forma física e psicologia usando sua experiência como ex-número um do mundo do tênis.

Questionado sobre se ele estava animado por finalmente deixar a prisão e ser deportado para a Alemanha na quinta-feira da semana passada, Becker disse: “Desde as seis horas daquela manhã, sentei-me na beira da cama e esperei que a porta da cela se abrisse.

“Eles vieram me buscar às 7h30, abriram a porta e perguntaram: ‘Você está pronto?’ Eu disse: ‘Vamos!’ Eu já tinha embalado tudo antes.”

Embora o filho do ícone do tênis permaneça no Reino Unido, o cidadão não britânico Becker está proibido de visitar o país pelos próximos 10 anos devido aos termos de sua libertação.