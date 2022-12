Ucrânia leva tiro na FIFA — CMIO Esportes

O país respondeu depois que seu pedido de uma mensagem de vídeo da Copa do Mundo foi rejeitado

A Ucrânia criticou a Fifa depois que a organização rejeitou um pedido para exibir uma mensagem em vídeo do presidente Vladimir Zelensky na final da Copa do Mundo no Catar, no domingo.

A CNN noticiou na sexta-feira que a Ucrânia pediu uma mensagem de “paz mundial” de Zelensky para ser exibido antes da França enfrentar a Argentina no Estádio Lusail.

A FIFA negou o pedido, com autoridades ucranianas supostamente “surpreso com a resposta negativa.”

Antes do início da partida, as contas de mídia social do governo ucraniano entraram na federação de futebol.

“Não importa quem ganhe hoje, a Fifa já perdeu” leia uma cáustica twittar.













A FIFA talvez tenha se preocupado em manter qualquer campanha longe do futebol, naquele que está entre os eventos mais assistidos do planeta.

O presidente Gianni Infantino disse na véspera da final no Catar que os torcedores “têm seus próprios problemas e só querem passar 90 minutos sem ter que pensar em mais nada.”

Zelensky tocou no assunto em um vídeo noturno para os ucranianos no domingo, alegando: “Embora a FIFA tenha impedido que esta mensagem fosse transmitida no estádio antes da final no Catar, o mundo ainda ouviu nosso apelo.”

Em campo, a Argentina derrotou a atual campeã França na disputa de pênaltis, após um jogo emocionante terminar em 3 a 3.

Lionel Messi conquistou um título que antes lhe havia escapado durante sua ilustre carreira, com a Argentina seguindo os sucessos da Copa do Mundo em 1978 e 1986.

Nem a Rússia nem a Ucrânia tiveram uma seleção no torneio do Catar.

A Fifa baniu times russos de suas competições em todos os níveis por causa do conflito em andamento com a Ucrânia.

Essa decisão privou a Rússia da chance de competir nos playoffs europeus das eliminatórias da Copa do Mundo em março.

A Ucrânia competiu nos playoffs, mas falhou na final contra o País de Gales.