Debate sobre o manto da Copa do Mundo de Messi – CMIO Esportes

O capitão argentino estava vestido com um tradicional bisht antes de erguer o troféu

O debate estourou entre os fãs de futebol e especialistas depois que Lionel Messi recebeu uma túnica árabe tradicional para vestir antes de erguer o troféu da Copa do Mundo no Catar.

O capitão argentino ajudou seu país a garantir o terceiro título de sua história ao vencer uma final dramática contra a França nos pênaltis, depois que o placar terminou em 3 a 3 após a prorrogação no Estádio Lusail.

Mas, embora a final em si tenha sido amplamente considerada a maior de todos os tempos, o tema de Messi vestindo uma túnica árabe tradicional conhecida como bisht pelo emir do Catar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, no pódio provou ser um tanto mais divisivo.

“É um vestido para uma ocasião oficial e usado para celebrações”, explicou o secretário-geral do comitê organizador do torneio do Catar, Hassan Al Thawadi, à BBC Sport.

“Esta foi uma celebração de Messi.”

No estúdio da BBC, no entanto, o ex-companheiro de Messi na Argentina e lenda do Manchester City, Pablo Zabaleta, perguntou “Só por que?” enquanto em funções de punditry.

“Não há razão para fazer isso”, ele adicionou.

O apresentador da cobertura do Catar 2022 da emissora britânica, Gary Lineker, também criticou o “vergonha” em cobrir a camisa da Argentina de Messi durante uma “momento mágico”.

No Twitter, houve comentários semelhantes, como: “Não posso acreditar que Messi finalmente vence a Copa do Mundo e é obrigado a vestir um roupão para erguer o troféu. Você simplesmente não faz isso,” de um jornalista.

“Não estou perdendo o sono de forma alguma com isso, mas é óbvio que os jogadores levantam o troféu com a camisa à mostra. Apenas parecia um pouco estranho,” ele adicionou.

“Isso estraga a estética. Você ganha um torneio de futebol, o maior de todos os tempos, fica com a camisa à mostra, certo? Não sei qual é o significado cultural desse manto, mas é sempre assim.”

Não posso acreditar que Messi finalmente vence a Copa do Mundo e é obrigado a vestir um roupão para erguer o troféu. Você simplesmente não faz isso — Si Lloyd (@SmnLlyd5) 18 de dezembro de 2022

Considerando que a FIFA fez tanto alarido sobre os jogadores usarem uma braçadeira 🌈, é incrédulo que Lionel Messi estivesse vestido com esta túnica por Infantino e o monarca do Catar para fotografar o maior momento de sua carreira. Este dia pertence apenas a La Albiceleste #ARG#FIFAWorldCup2022pic.twitter.com/QcBBfMbmNJ —Rob Blanchette (@_Rob_B) 18 de dezembro de 2022

“Considerando que a FIFA fez tanto alarido sobre os jogadores usarem um [rainbow] braçadeira, é incrédulo Lionel Messi estava vestido com esta túnica por Infantino e o monarca do Catar para fotografar o maior momento de sua carreira. Este dia pertence apenas a La Alviceleste”, reclamou outra parte.

Aqueles do outro lado do argumento não podiam ver o barulho, no entanto.

“Culturalmente, vestir alguém [in] um ‘bisht’ é um ato de cortesia e grande apreço no Catar. Assim, Messi foi muito respeitado pelo Emir do Catar vestindo-o [in] o Bisht.

“A mídia ocidental ignorante deve aprender sobre as culturas em vez de se lamentar como sempre!” tuitou um usuário turco muito seguido.

Culturalmente, vestir alguém com “Bisht” (o manto) é um ato de cortesia e grande apreço em #Catar.Desta forma, #Messi𓃵 foi altamente respeitado pelo Emir do Catar vestindo-o de Bisht. A mídia ocidental ignorante deve aprender sobre as culturas em vez de se lamentar como de costume!#FIFAWorldCupFinalpic.twitter.com/5Se3sQVSaa — Dr. Abdallah Marouf د. عبدالله معروف (@AbdallahMarouf) 18 de dezembro de 2022

“É perfeitamente possível achar estranho colocar uma túnica árabe em Messi no final, mas podemos parar com o BS racista, orientalista e anti-árabe, por favor?” um repórter da NBC de ascendência árabe baseado em Washington exigiu.

“Além disso, um sombrero foi colocado na cabeça de Pelé na final da Copa do Mundo do México em 1970, segundos após a vitória do Brasil. Então, dê um tempo.

“Lineker e a BBC deveriam explicar melhor qual era o problema com Messi vestindo um tradicional desht (roupão) árabe? ‘Parece uma pena’, por quê?” criticou um jornalista e pesquisador britânico.

“A enxurrada de comentários anti-árabes/islamofóbicos na BBC nesta Copa do Mundo foi terrível!”

“Se Messi tivesse usado uma polêmica braçadeira de propaganda de arco-íris One Love, Lineker e o resto [probably] o elogiaram,” Ele continuou.

“Como ele usava um bisht árabe, a cobertura foi negativa. Exibição vergonhosa e feia da BBC nesta Copa do Mundo”.

Também fazendo manchetes por sua conduta no pódio foi o goleiro argentino Emi Martinez.

O jogador do Aston Villa foi indiscutivelmente um herói tão grande quanto Messi no domingo, com uma defesa no último suspiro da prorrogação que impediu a França de marcar um gol da vitória e depois defender um pênalti na disputa de pênaltis e psicologicamente Aurelien Tchouameni, que viu o meio-campista do Real Madrid acertar seu esforço além do posto.

Depois de receber o prêmio Luva de Ouro de melhor arremessador do torneio, Martinez se tornou viral por um gesto grosseiro feito ao segurar o prêmio apontando para fora da virilha – o que dividiu opiniões como o uso do bisht de Messi.

Mais tarde, no vestiário, enquanto a Argentina comemorava a vitória, Martinez fez um ‘minuto’ de silêncio pelo derrotado astro francês Mbappé, que se tornou apenas o segundo jogador a marcar um hat-trick em uma final de Copa do Mundo.

Isso foi percebido como uma vingança por uma provocação que o garoto-prodígio teve em uma entrevista à TNT Sports Brasil no início deste ano, ao afirmar que as equipes sul-americanas estão atrás de suas contrapartes europeias.