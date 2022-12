Argentina vai à loucura após a glória na Copa do Mundo (VÍDEO) — CMIO Esportes

Os argentinos muito felizes foram às ruas aos milhares no domingo, comemorando descontroladamente depois que Lionel Messi levou o time ao título na Copa do Mundo da FIFA 2022 no Catar.

A Argentina encerrou uma espera de 36 anos pelo maior prêmio do futebol, derrotando a atual campeã França nos pênaltis no Estádio Lusail, após um jogo empolgante terminar em 3 a 3.

A cobrança de pênalti vitoriosa foi acertada pelo zagueiro Gonzalo Montiel pouco antes das 21h, horário local, no Catar – provocando comemorações estridentes a milhares de quilômetros de distância na América do Sul.

Imagens mostraram as ruas de Buenos Aires inundadas por uma multidão de torcedores, muitos dos quais vestidos com as tradicionais cores da seleção nacional, azul celeste e branco.

Banners foram exibidos com o falecido ícone do futebol argentino Diego Maradona, que antes de domingo havia sido o último homem de seu país a levar o time à glória na Copa do Mundo.

Imagens incríveis de drones mostraram as cenas ao redor do famoso marco do Obelisco cercado por milhares de fãs no centro de Buenos Aires.

As comemorações continuaram noite adentro com fogos de artifício iluminando o céu enquanto a nação louca por futebol marcava seu terceiro triunfo no maior torneio do esporte, após sucessos em 1978 e 1986.