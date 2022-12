Putin parabeniza a Argentina — CMIO Esportes

O presidente russo, Vladimir Putin, parabenizou a Argentina por seu sucesso na Copa do Mundo em uma ligação com seu colega do país sul-americano, Alberto Fernandez, disse o Kremlin no domingo.

A Argentina conquistou o terceiro título da Copa do Mundo em sua história com uma emocionante vitória na disputa de pênaltis sobre a atual campeã França no Estádio Lusail, no Catar, depois que a partida terminou em 3 a 3 após a prorrogação.

“Vladimir Putin acaba de ter uma conversa telefônica com o presidente argentino [Alberto] Fernández,” disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Peskov observou que o líder russo “felicitou calorosamente o colega” sobre o sucesso da Argentina, que foi o primeiro em uma Copa do Mundo desde 1986.

Em resposta, Fernandez agradeceu a Putin pela ligação em uma mensagem nas redes sociais, escrevendo: “Que a alegria que une a Argentina a tantos povos do mundo sirva de exemplo: nossas sociedades precisam de paz e união.”













Fernandez assistiu à final de casa, em vez de viajar para o Catar.

O colega francês Emmanuel Macron fez a viagem, mas ficou desapontado porque a equipe não conseguiu defender o título conquistado na Rússia há quatro anos.

A presença de Macron no Catar gerou polêmica na França, já que o país do Oriente Médio está no centro de um escândalo de corrupção envolvendo o Parlamento da UE.

As viagens de Macron ao Catar, onde também assistiu à semifinal entre França e Marrocos, teriam custado aos contribuintes franceses cerca de € 500.000 (US$ 530.000), segundo a mídia nacional.

No domingo, Macron foi visto consolando o atacante francês Kylian Mbappé em campo depois que a final terminou em decepção.

Mbappé trouxe seu time de volta ao jogo com uma dobradinha no final dos 90 minutos, antes de completar seu hat-trick na prorrogação – tornando-o apenas o segundo jogador a marcar um triplo em uma final de Copa do Mundo.

Mas o talismã argentino Lionel Messi marcou duas vezes durante o jogo e, como Mbappé, companheiro de equipe do Paris Saint-Germain, também marcou na disputa de pênaltis na vitória da Argentina por 4 a 2 nos pênaltis.

A vitória da Argentina gerou grandes comemorações entre seu grande contingente de torcedores no Catar, bem como na América do Sul, quando milhares foram às ruas.

O líder russo Putin esteve presente na final da Copa do Mundo há quatro anos, no Estádio Luzhniki, em Moscou, onde a França desfrutou de momentos mais felizes na vitória por 4 a 2 sobre a Croácia.