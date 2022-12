Mídia francesa se irrita com gol ‘ilegal’ de Messi na Copa do Mundo – CMIO Esportes

Argumentou-se que o gol do argentino na prorrogação não deveria ter durado

O segundo gol de Lionel Messi contra a França na final da Copa do Mundo vencida pela Argentina não deveria ter sido válido, de acordo com alguns fãs de futebol e especialistas.

Messi foi o jogador do jogo em uma final dramática que seu time acabou conquistando por 4 a 2 nos pênaltis, depois que o placar terminou em 3 a 3 após a prorrogação.

A Argentina e seus torcedores provavelmente pensaram que estavam em casa e secos depois de liderar a França a partir dos 23 minutos, quando Messi marcou um pênalti, e depois dobrar sua conta por Angel Di Maria 13 minutos depois.

No espaço de 97 segundos, no entanto, e com apenas 10 minutos restantes, Kylian Mbappé marcou dois gols que forçaram a prorrogação.

Messi voltou a marcar no primeiro tempo, e é este segundo gol do capitão argentino que está sob escrutínio.

O sete vezes vencedor da Bola de Ouro estava no lugar certo na hora certa para acertar o rebote quando Hugo Lloris defendeu o chute de Lautaro Martinez aos 108 minutos.

Com o bandeirinha levantando a bandeira por um momento, pensou-se que o gol de colocar a Argentina em 3 a 2 poderia ser anulado até que as imagens da TV esclarecessem que Martinez estava em jogo para a jogada.

De um ângulo diferente, porém, compartilhado mundialmente em uma foto no Twitter, parece que o gol poderia ter sido anulado porque dois dos reservas da Argentina estavam em campo no momento em que Messi chutou.

Algumas sugestões de que o segundo gol de Lionel Messi deveria ter sido anulado porque 2 reservas da Argentina entraram em campo para comemorar pouco antes de a bola cruzar a linha. VAR. pic.twitter.com/ZyL5c2k9eJ — Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) 19 de dezembro de 2022

Selon le règlement, o segundo mas de Messi, dans la prolongamento, aurait dû être recusado par l’árbitre de la rencontre, Szymon Marciniak. Des remplaçants argentins étaient, déjà, sur la pelouse avant que le ballon ne dépasse la ligne de but d’Hugo Lloris https://t.co/zR3T2EekCRpic.twitter.com/D8cmoe8xw5 — L’ÉQUIPE (@lequipe) 19 de dezembro de 2022

“As regras são muito claras: apenas 11 jogadores do mesmo time podem estar em campo”, disse. disse o jornal digital espanhol Ok Diario.

“O VAR não interveio para declarar ilegal um gol que com um simples replay na televisão pode ser visto que não deveria ter subido no placar.

“A Argentina viria a ser proclamada campeã mundial na disputa de pênaltis, mas toda a ajuda que tiveram durante a Copa do Mundo passou despercebida por ninguém. Não é só o gol, mas também ter ganho pênaltis nas quartas, semifinais e final da competição para quebrar o recorde histórico”, afirmou. acrescentou.

Um jornalista da ESPN admitiu que o gol deveria ter sido anulado “talvez ao pé da letra da lei” mas argumentou que era “insignificante demais para estar no âmbito do VAR.”

A revista esportiva francesa L’Equipe ficou do lado do OK Diario e deu ao árbitro Szymon Marciniak 2/10 por sua atuação.

Enquanto muitos dizem que o oficial polonês fez um trabalho decente, especialmente ao decidir marcar Marcus Thuram por aparentemente mergulhar na grande área, o técnico da França, Didier Deschamps, não concordou e também apontou para a Argentina tendo decisões em outro lugar.

“Preciso ter cuidado” Deschamps falou sobre criticar o desempenho de Marciniak, mas se recusou a explicar o que disse ao árbitro após a partida. “Você viu tão bem quanto eu.”

“Poderia ter sido pior, poderia ter sido melhor. Antes desta partida, a Argentina teve um pouco de sorte, mas não quero tirar nada deles; eles merecem totalmente o título.













“Não é porque sofremos com alguma decisão que eles saíram vitoriosos. Acabei de discutir isso com o árbitro depois do jogo, mas não quero entrar em detalhes”.

Para rebater as alegações de que a Argentina recebeu o segundo gol de Messi, alguns torcedores disseram que Dayot Upamecano segurou a bola antes que caísse para Mbappé aos 117 minutos.

Mbappé disparou contra Gonzalo Montiel, que foi penalizado por handebol.

Mas o empate de Mbappé por 3 a 3 acabou não atrapalhando a busca da Argentina pelo título, depois que a heroica cobrança de pênaltis do goleiro Emi Martinez veio à tona e resultou na conquista do troféu por Messi.