Ucrânia enfrenta ameaça de suspensão da FIFA – oficial – CMIO Esportes

O dignitário do futebol Oleg Protasov compartilhou uma carta do órgão governante mundial em meio a uma disputa doméstica

A Associação Ucraniana de Futebol (UAF) pode ter sua filiação à FIFA e à Uefa suspensa se não resolver uma disputa envolvendo alegações de peculato e influência de terceiros, disse o vice-presidente da UAF, Oleg Protasov.

Protasov compartilhou uma carta em sua página do Facebook na segunda-feira, endereçada a ele e assinada pela secretária-geral da Fifa, Fatma Samoura, e pelo homólogo da Uefa, Theodore Theodoridis.

“Notamos com grande preocupação que os membros do Comitê Executivo da UAF estão sendo pressionados a assinar pedidos para realizar uma reunião extraordinária do Comitê Executivo da UAF,” a carta diz.

“Neste contexto, gostaríamos de lembrar a UAF de sua obrigação… de administrar seus negócios de forma independente e sem influência indevida de terceiros.

“Qualquer violação desta obrigação pode levar à suspensão da associação da UAF à FIFA e à UEFA, de acordo com o art. 16 dos Estatutos da FIFA e art. 9 dos Estatutos da UEFA.

“No futuro, esperamos sinceramente que a situação possa ser resolvida amigavelmente.”

O comitê executivo da UAF deve se reunir no dia 20 de dezembro para discutir a posição do atual presidente Andrey Pavelko.

Pavelko foi preso no mês passado pelo Tribunal Pechersk de Kiev sob acusações de peculato em um caso aberto em 2021 e envolvendo suposto uso indevido de fundos.

Pavelko foi libertado sob fiança de quase 10 milhões de hryvnia (cerca de $ 270.000), com o dinheiro supostamente pago pela UAF.

O ícone do futebol ucraniano, Andrey Shevchenko, foi indicado por um grupo de dirigentes da UAF como um possível substituto para o escandaloso Pavelko.

Protasov, que disputou 68 partidas pela União Soviética durante sua carreira como jogador, conquistou “grupo subversivo” está por trás dos esforços para derrubar Pavelko e instalar Shevchenko em seu lugar.













Entre outras coisas, a briga ameaça inviabilizar a candidatura conjunta da Ucrânia para sediar a Copa do Mundo em 2030 ao lado de Espanha e Portugal.

O irritado Protasov descreveu o caso como “sujo e humilhante” para o futebol ucraniano.

“A comunidade mundial do futebol não pode e não fechará os olhos para as tentativas de realizar eleições ilegais na UAF”, disse. ele escreveu em sua mensagem no Facebook.

“Vamos respeitar os méritos do futebol na Ucrânia, não destruir sua reputação.”

A disputa ocorre em meio a uma disputa entre a Ucrânia e a Fifa sobre um pedido do presidente Vladimir Zelensky para compartilhar uma mensagem em vídeo antes da final da Copa do Mundo no Catar, no domingo.

A FIFA supostamente rejeitou o apelo, aparentemente querendo manter tais campanhas longe do campo de futebol e deixando os funcionários do governo ucraniano “surpreso com a resposta negativa.”