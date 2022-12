Macron zombou após esforços ‘embaraçosos’ para consolar estrela da Copa do Mundo – CMIO Esportes

A mídia social teve um dia de campo às custas do presidente francês, Emmanuel Macron, depois que seus esforços para confortar Kylian Mbappé na final da Copa do Mundo no Catar não pareceram ir bem.

Mbappé, de 23 anos, mostrou-se abatido depois que a França falhou em garantir triunfos consecutivos na Copa do Mundo.

Apesar de Mbappé ter marcado um hat-trick, a França não conseguiu reter o título que conquistou na Rússia em 2018, perdendo para a Argentina de Lionel Messi nos pênaltis por 4 a 2, depois de um jogo emocionante ter terminado em 3 a 3 após a prorrogação.

Macron esteve presente no Lusail Stadium para ver a derrota, com as câmeras regularmente apontando para o líder para mostrar suas reações quando os gols aconteceram.

Em tempo integral, Macron entrou em campo para consolar o time, mas parecia ter sido dispensado por Mbappé.

Outras duas interações um tanto estranhas seguiram no pódio quando Mbappé recebeu sua Chuteira de Ouro por marcar mais gols no torneio e mais tarde sua medalha de vice-campeão.

“Acho que Mbappé provavelmente tem motivos para uma ordem de restrição contra Macron agora”, disse. tuitou um popular jornalista da Sky News.

Mbappé se afastando de Macron enquanto tentava consolá-lo e, em seguida, tentar tirar a medalha de suas mãos, em vez de permitir que Macron a colocasse nele, é uma VIBE. — Dra. Yara Hawari د. يارا هواري (@yarahawari) 18 de dezembro de 2022

“Em campo após a derrota, puxando-o para os braços. Premiando-o com a Chuteira de Ouro, puxando-o para o peito. Premiando sua medalha de vice-campeão, puxando-o de volta para sussurrar em seu ouvido. O que mais há a dizer, amigo? Solte o homem”, ele adicionou.

“Macron está totalmente desesperado por uma reação de Mbappé, mas em três tentativas principais, o atacante não lhe dá contato visual e nenhuma oportunidade de foto”, disse. reivindicou um twittar de um comentarista do Oriente Médio.

Receba notícias do futebol francês disse que Mbappé apareceu “um pouco farto das tentativas de Emmanuel Macron de consolá-lo,” enquanto outros focaram mais em Mbappé por elogiando por supostamente esnobar Macron.

Um jornalista francês compartilhando um clipe do incidente de marca isto “57 segundos de constrangimento” onde um “presidente mal eleito, odiado, ainda tenta uma recuperação política suja e grosseira.”

“É difícil. Pesado. Quase insuportável. Mbappé é literalmente atacado por Macron. Ele não fala com ele, [and] não dá a ele UM olhar.













Na TV francesa, o vencedor da França em 98, Emmanuel Petit, deu uma cutucada em Macron abrindo caminho para a foto ao ditado: “Eu pensei que ele era um treinador.”

Compartilhando um clipe de si mesmo dando uma palestra para a abatida equipe da França no vestiário após a derrota no Twitter, Macron comentou sobre Mbappé para a RMC Sport, chamando-o de “ótimo jogador” quem ele “lembrado” ainda é jovem.

“Eu disse a ele que ele só tem 24 anos e foi o artilheiro da Copa do Mundo. Ele já ganhou uma Copa do Mundo antes, já esteve em outra final”, disse. acrescentou Macron.

Enquanto isso, o líder francês tem enfrentado críticas de alguns em sua terra natal por ter comparecido à semifinal e à final no Catar – país no centro de uma corrupção envolvendo o Parlamento da UE.

Os meios de comunicação franceses afirmaram que o jato de Macron para o Catar e de volta para as duas partidas custou aos contribuintes cerca de € 500.000 (US$ 530.000).