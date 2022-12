Messi supera Ronaldo com recorde no Instagram — CMIO Esportes

Lionel Messi voltou a superar Cristiano Ronaldo com mais um feito alcançado na virada da semana.

Depois que Messi levou a Argentina à sua primeira vitória na Copa do Mundo em 36 anos, com a vitória sobre a França na final de domingo no Catar, muitos fãs de futebol sentiram que a estrela número 10 encerrou o debate sobre quem é o maior jogador da era moderna – se não todos Tempo.

Embora isso seja uma questão de opinião, fatos e registros são muito mais difíceis de contestar.

Na segunda-feira, Messi quebrou outro ao ostentar a postagem mais curtida de todos os tempos no Instagram por um atleta.

Poucas horas depois de completar seu armário de troféus com a única peça de prata importante que lhe escapou até agora, Messi carregou uma coleção de 10 fotos com a foto de si mesmo com a Copa do Mundo no ar no Lusail Stadium liderando o grupo.

Em apenas 18 horas, a postagem ultrapassou 48 milhões de curtidas e, portanto, ultrapassou a foto que Ronaldo postou dele e de Messi jogando xadrez em novembro, como parte de uma campanha de marketing da Louis Vuitton, que teve pouco menos de 42 milhões de curtidas.

“CAMPEÕES MUNDIAIS!!!!!!!,” Messi escreveu na legenda de seu post recorde.

“Tantas vezes sonhei, tanto quis que ainda não caiu a ficha, não acredito……

“Muito obrigado à minha família, a todos que me apoiam e também a todos [of those] que acreditou em nós. Demonstramos mais uma vez que os argentinos, quando lutamos juntos e unidos, são capazes de alcançar o que nos propusemos.

“O mérito é desse grupo, que está acima das individualidades. É a força de todos lutando pelo mesmo sonho, que também era o sonho de todos os argentinos… Conseguimos!!!” concluiu, antes de escrever “Venha Argentina, f * ck !!!!!”

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Messi comenta sobre chances de aposentadoria

Embora Messi lidere Ronaldo com a postagem mais curtida por um esportista, sua mensagem ainda é a segunda na lista de todos os tempos, atrás da famosa foto de um ovo que foi curtida 56,2 milhões de vezes.

Em termos de contagem de seguidores, Ronaldo continua a ser a maior estrela do Instagram com 519 milhões de seguidores, em comparação com os 400 milhões de Messi.