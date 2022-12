Apenas ‘rivais desonestos’ querem que a Rússia seja banida – oficial olímpico – CMIO Esportes

Stanislav Pozdnyakov disse que as restrições impostas aos atletas não tinham base legal ou moral

As forças anti-russas dentro do esporte internacional estão se tornando menos perceptíveis e apenas “vozes radicais e marginalizadas” estão pedindo proibições contínuas dos atletas do país, de acordo com o presidente do Comitê Olímpico Russo (ROC), Stanislav Pozdnyakov.

“Apenas concorrentes desonestos continuam sonhando com o cancelamento da Rússia. Marginalizados, pseudojornalistas que estão longe da objetividade e vozes radicais. Há cada vez menos vozes radicais”, Pozdnyakov disse em Moscou na terça-feira, conforme citado pela TASS.

“Eu discuti pessoalmente a questão da [Russian athletes] voltando com o chefe do COI [International Olympic Committee] Thomas Bach e outros chefes de federações esportivas internacionais.

"Nunca houve um indício de que eles não queriam ver atletas russos. Estamos fazendo de tudo para que nossos atletas possam voltar ao cenário internacional", afirmou. acrescentou Pozdnyakov.













“Qualquer restrição baseada no princípio da cidadania é contrária tanto à Carta Olímpica quanto aos documentos internacionais e não pode ter fundamento legal, muito menos moral. Nossos colegas no exterior entendem isso.

“A situação é óbvia, exigindo a abolição consistente das restrições antidesportivas. Até agora, a política é mais forte que o esporte, o que é triste. Embora a busca por maneiras práticas de resolver esse problema criado artificialmente seja impossível de ignorar.”

Pozdnyakov estava comentando quando foi reeleito para seu cargo sem oposição e após uma votação unânime a seu favor em uma assembléia de oficiais olímpicos russos e outras figuras do esporte.

O homem de 49 anos, que foi quatro vezes medalhista de ouro olímpico na esgrima durante sua carreira, disse que principalmente as forças ocidentais estavam tentando “desmantelar” as bases do movimento olímpico.

Pozdnyakov disse que a prioridade de sua organização é garantir a participação de atletas russos nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024, embora um “cenário alternativo” os veria retornar para a participação total até 2026.

Houve sinais de esperança após uma cúpula do COI no início deste mês, onde a organização disse que exploraria uma proposta asiática para que os atletas russos e bielorrussos retornassem às competições sob um status estritamente neutro.

Atletas dos dois países foram suspensos de grandes eventos em uma ampla variedade de esportes seguindo uma recomendação emitida pelo COI em fevereiro por causa da campanha militar de Moscou na Ucrânia.