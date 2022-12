Marrocos apresenta recurso contra arbitragem ‘grotesca’ da Copa do Mundo — CMIO Esportes

Marrocos, que se tornou a primeira seleção africana a disputar as semifinais da Copa do Mundo da FIFA no Catar, diz que poderia ter dado um passo adiante se não fosse o “grotesco” Exibição de arbitragem de Cesar Ramos na derrota por 2 a 0 para a França na quarta-feira.

Um chute inicial de Theo Hernandez e um gol de Randal Kolo Muani no segundo tempo garantiram a passagem da França para sua segunda final consecutiva de Copa do Mundo.

O Marrocos, que inovou ao jogar nas semifinais, ainda está mais do que magoado com as circunstâncias de sua eliminação em meio a reclamações da Federação Marroquina (FRMF) de que dois pênaltis foram negados no primeiro tempo.

De acordo com uma declaração fornecida ao The Athletic, “o FRMF apresentou um protesto oficial à FIFA em relação à arbitragem grotesca da partida França-Marrocos, especialmente após os dois pênaltis não marcados para o Marrocos no primeiro tempo.”













Acrescentou que eles “exigir justiça” e “não hesitarei em defender os direitos de nossa seleção.”

Entre os incidentes citados pelo FRMF estão uma suposta falta sobre o atacante Sofiane Boufal, que foi marcada como falta contra o zagueiro francês Hernandez, bem como uma entrada sobre Selim Amallah do meio-campista francês Aurelien Tchouameni nos acréscimos do primeiro tempo – ambos Marrocos reclamação deveria ter resultado em pênaltis.

O momento da apelação do Marrocos ocorre um dia depois que uma conta do Instagram supostamente operada por Ramos convidou o FRMF a apelar de suas decisões em campo.

“Meus amigos, povo marroquino, por favor, tenham paciência, se vocês não ficarem satisfeitos com a partida, podem fazer uma reclamação coletiva através do site da FIFA e a partida pode ser repetida”, dizia a mensagem na plataforma de mídia social, após a tradução.

Ramos está entre vários árbitros cujas atuações foram questionadas no Catar.

O zagueiro português Pepe criticou o oficial argentino Facundo Tello após a derrota de seu time nas quartas de final para o Marrocos, enquanto Lionel Messi estava entre os vários jogadores argentinos que expressaram sua consternação com a arbitragem de Antonio Mateu Lahoz após a partida contra a Holanda.

“Estávamos com medo antes do jogo” disse Messi após vencer os holandeses.

“Acho que a Fifa tem que pensar nisso, não pode colocar um árbitro assim para esses jogos importantes, para um jogo tão decisivo, um árbitro que não está à altura”.

Enquanto isso, o Marrocos enfrenta a Croácia na partida de sábado pelo terceiro colocado da Copa do Mundo da FIFA.