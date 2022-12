As sanções anti-Rússia da WADA expiram, mas a incerteza persiste – CMIO Esportes

Figuras da WADA, a Agência Mundial Antidoping, conduzirão uma revisão das medidas antidoping da Rússia após o término de dois anos de sanções impostas à Rússia pelo Tribunal Arbitral do Esporte (CAS).

A Agência Russa Antidopagem (RUSADA) foi destituída de seu status de teste de drogas após uma revisão sobre a manipulação de dados laboratoriais relacionados a atletas russos entre 2012 e 2015, levando os atletas russos a serem proibidos de competir nos Jogos Olímpicos e Campeonatos Mundiais sob sua própria bandeira.

A Rússia também não conseguiu sediar eventos internacionais nos últimos dois anos.

As sanções terminaram no sábado, 17 de dezembro – mas, apesar disso, a autoridade da RUSADA continua sob revisão pelos chefes da WADA.

Na semana passada, o presidente da WADA, Witold Banka, citou o caso envolvendo a adolescente patinadora russa Kamila Valieva, a quem eles estão tentando impor uma suspensão de quatro anos após a apresentação de um teste de drogas positivo antes das Olimpíadas de Pequim.

“A posição da WADA sobre esse caso foi clara em todas as fases”, disse Banka.

“Apesar de colocar a RUSADA sob notificação formal para resolvê-la prontamente, nenhum progresso foi feito em um prazo razoável”.

Após o término das sanções no sábado, a posição da WADA permanece inalterada.

“A RUSADA continua a descumprir o Código Mundial Antidopagem. Em 17 de dezembro, a administração da WADA iniciará uma revisão abrangente para avaliar cuidadosamente se a RUSADA cumpriu todas as condições para reintegração estabelecidas na decisão do CAS”, disse em um comunicado.

“Assim que a administração da WADA acreditar que todas as condições foram atendidas, ela encaminhará o assunto para consideração do Comitê de Revisão de Conformidade Independente (CRC).

“O não cumprimento integral das condições para reintegração resultará na manutenção do status de não conformidade da RUSADA até que sejam atendidas.”

A WADA inicialmente buscou uma penalidade de quatro anos para a Rússia, embora tenha acrescentado que era impotente para estender as sanções e disse em seu comunicado que estava desapontado com o fato de o CAS se recusar a cumprir sua recomendação inicial.

Stanislav Pozdnyakov, presidente do Comitê Olímpico Russo, reiterou, porém, que as restrições impostas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) para “razões políticas” permanecem no lugar, que ele disse “contradizem a Carta Olímpica.”

As autoridades russas disseram que não há razão para as sanções da WADA serem prolongadas e que a RUSADA está operando de maneira eficiente e eficaz.

A Rússia também iniciou medidas para garantir mudanças em sua própria legislação, para alinhá-la com a WADA, de acordo com a chefe da RUSADA, Veronika Loginova.